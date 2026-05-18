Time For Metal – Event Rückblick April 2026

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

The Gems am 02.04.2026 im Hamburger Knust (den Artikel findet ihr HIER!)

Triumpher am 02.04.2026 im Bambi Galore, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Axel Rudi Pell am 08.04.2026 in der Fabrik, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

1914 „The War That Never Ends Tour“ 2026, Support Katla am 08.04.2026 im Nachtleben, Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

Subway To Sally am 10.04.2026 in der Hamburger Markthalle (den Artikel findet ihr HIER!)

Exhumed & Gruesome am 15.04.2026 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Metal Franconia Festival am 17.04. und 18.04.2026 in der Music Hall Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

Carson, Support Mufflon im Highlander Pub, Mayen am 17.04.2026 (den Artikel findet ihr HIER!)

Kreator am 17.04.2026 in der Inselpark Arena, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Versengold & Kupfergold auf Eingenordet-Tour 2026 am 18.04.2026 in der Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Godsnake „Release The Noise“ Record-Release-Show am 18.04.2026 in der Bambi Galore (den Artikel findet ihr HIER!)

Saint City Orchestra am 18.04.2026 im Hyde Park Osnabrück (den Artikel findet ihr HIER!)

25 Jahre Purify & Guidos Sweet 16 am 18.04.2026 im Kulturcafé in Mainz (den Artikel findet ihr HIER!)

Grandma’s Ashes am 20.04.2026 im Schokoladen, Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Dogma am 20.04.2026 im Hamburger Bahnhof Pauli (den Artikel findet ihr HIER!)

Hypocrisy + Support am 21.04.2026 im Gruenspan in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Karnivool am 21.04.2026 im Huxleys Neue Welt, Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Wytch Hazel am 23.04.2026 im Bambi Galore, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Full Of Hell am 24.04.2026 im SO36, Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Spidergawd am 25.04.2026 im Grünspan, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Iotunn auf Kinship European Tour 2026 am 25.04.2026 im Kronensaal Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Ancient Spells Over Leipzig am 25.04.2026 im UT Connewitz in Leipzig (den Artikel findet ihr HIER!)

Sanctuary am 26.04.2026 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Witch Fever, Support City Dog am 27.04.2026 in Wiesbaden im Kesselhaus (den Artikel findet ihr HIER!)

Khirki am 28.04.2026 im Bambi Galore, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Masterplan am 29.04.2026 im Knust, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)