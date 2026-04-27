Wytch Hazel am 23.04.2026 im Bambi Galore, Hamburg

Event: Wytch Hazel – Heaven & Spell Tour 2026

Bands: Wytch Hazel, Phantom Spell

Ort: Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30A, 22119 Hamburg

Datum: 23.04.2026

Kosten: VVK circa 24 €, sold out

Zuschauer: ca. 180 Menschen

Genre: Hard Rock, Folk Rock, NWoBHM, Progressive Rock

Link: https://www.kph-hamburg.de/veranstaltungen

Setlist Wytch Hazel:

The Fire’s Control I Am Redeemed Still We Fight Dry Bones Archangel Woven The Citadel Run The Race Wait On The Wind Elements Spirit And Fire We Will Be Strong Wytch Hazel Ride On (with special Guest Kyle McNeill) Healing Power

Es gibt mehr als genügend schwarzmetallische Combos, die sich auf den verschiedensten großen und kleinen Bühnen des Landes tummeln. Der Gegenentwurf dazu nennt sich Wytch Hazel. Sänger und Bandkopf Colin Hendra ist bekennender Christ und seine Lyrics sind oft von Bibeltexten oder ähnlichen Themen bestimmt. Was aber Wytch Hazel ausmacht, sind die Melodien. Wo auch immer Hendra diese Ideen herzaubert, diese Melodien verzaubern Menschen. Ob hier nun ein himmlisches Vergnügen vorliegt, oder eine verschworene Verzauberung, liegt in der Betrachtung der Zuhörerschaft. Im Gegensatz zu zum Beispiel Stryper sind Wytch Hazel aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs und werfen auch nicht mit Bibeln.

Dass die Melodien von Wytch Hazel ankommen, zeigt sich bereits im Vorfeld. Das Bambi Galore hängt das Schild „Sold Out“ an die Tür. An einem Donnerstag im April, an dem das Keep It True bereits mit dem Warm-up startet und eine ordentliche Abordnung aus Hamburg vor Ort ist, ist das mehr als ein deutliches Ausrufezeichen. Wytch Hazel haben mit ihren bisherigen fünf Veröffentlichungen und der positiven Ausrichtung anscheinend einen Nerv getroffen. In düsteren Zeiten tut eine Runde Eskapismus gut.

Phantom Spell starten mit einem Longtrack

Mit Wytch Hazel auf Tour sind Phantom Spell, wo vor allem Sänger Kyle McNeill so was wie ein Stammgast im Bambi Galore ist. Nicht mit Phantom Spell, aber mit Seven Sisters war er bereits dreimal im Undergroundclub in Hamburg-Billstedt. Heute also die Premiere mit Phantom Spell, wobei sich fünf Menschen auf der Bühne tummeln. Ein Quartett hat auf der kleinen Bühne genügend Platz, ein Quintett, allen voran mit Keyboard – da wird es kuschelig auf den Brettern. Der erfahrene Sänger kennt aber die Bühne und das Keyboard rückt auf die linke Seite. Wenn ich dann auch gleich noch mit dem Longtrack The Autumn Citadel vom aktuellen Longplayer Heather & Hearth starte, dann unterstreichen die Protagonisten mit dem ersten Ton sofort ihren Mut und ihre Kompetenz. Auch wenn ein Teil der Fangemeinde in Lauda-Königshofen weilt, ist das fachkundige Publikum von der ersten Sekunde an voll dabei, und Phantom Spell überzeugen vor allem auch vom technischen Aspekt. Sound und auch die Fingerfertigkeiten stehen großen Acts, für die gerne mehr als 100 Euro aufgerufen werden, in nichts nach. Phantom Spell und Wytch Hazel sind für circa 25 € zu erleben.

Durch den Langläufer zum Start gibt es nur neun Nummern von Phantom Spell in circa einer knappen Stunde Spielzeit. Besonders zu erwähnen ist Palantiri, eine Single, die Phantom Spell gemeinsam mit Wytch Hazel aufgenommen haben. Colin Hendra gesellt sich zu Phantom Spell und zelebriert die Nummer mit McNeill am Gesang. Der Schlusspunkt nennt sich Blood Becomes Sand und macht den Strich unter einen bockstarken Auftritt. McNeill und seine beiden Bands scheinen sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und empfehlen sich für größere Bühnen und Festivals.

Der Umbau ist im Bambi Galore auch heute schnell erledigt und keine 20 Minuten später ertönt der instrumentale Track Sonata. Ganz in Weiß – was im Schlager ein nicht ganz unbekannter Begriff ist – passt heute auch zu Wytch Hazel. Im Gegensatz zu vielen anderen Genrevertretern hängen die Kreuze richtigherum und anstatt auf Düsternis setzen die Protagonisten auf Helligkeit. Was sofort auffällt – der Sound ist nicht so sauber und stark wie bei Phantom Spell. Gerade die Vocals schwanken, was anscheinend auch Colin Hendra bemerkt und mehrfach an seinem Funkkontakt dreht. Trotzdem entwickelt sich vor allem bei den Hits des dritten Albums III: Pentecost eine intensive Atmosphäre. I Am Redeemed, Dry Bones und vor allem der Ohrwurm Archangel, bei dem auf das akustische Intro leider verzichtet wird, bringen die Meute vor der Bühne in Wallung.

Die Hits von Wytch Hazel sind auf III: Pentecost

Die Stücke von der fünften Scheibe, die sich im Wytch-Hazel-Kontext V: Lamentations nennt, sind ganz bestimmt nicht schlecht. Wovan oder The Citadel haben aber nicht die Magie von Spirit And Fire, das Hendra und Co. in Richtung Ende des Sets packen. Aus der Anfangszeit finden Wytch Hazel und We Will Be Strong, die in einem Doppelpack dargeboten werden, Berücksichtigung. Zum Finale mit Ride On ist zunächst Phantom Spell-Sänger McNeill mit auf der Bühne. Das ganze Quintett folgt bei Healing Power, bei dem das freundschaftliche Verhältnis zwischen den beiden Combos ersichtlich wird.

Für Wytch Hazel ist es die erste Headliner-Tour und Hendra bedankt sich mehrfach beim Publikum für die heute ausverkaufte Bude. Der Hinweis, dass nur die eigenen Tonträger am Merch gekauft werden sollen, klingt bei Wytch Hazel anders. Egal, welche Band du favorisierst – unterstütze die Truppe durch Beitritt zum Fanclub oder den Kauf von Merch oder Tonträgern.

Gegen 22:30 Uhr endet der musikalische Teil des Abends, wo es wenig bis gar nichts zu meckern gibt. Klar, der Sound bei Wytch Hazel wackelte etwas, dazu zündeten die Stücke von der aktuellen Platte noch nicht so, wie die Klassiker. Trotzdem gibt es unbändige Spielfreude von zwei bärenstarken Combos mit sehr sympathischen Menschen an den Instrumenten. Wytch Hazel sind auf dem Rock Hard Festival in Gelsenkirchen zu erleben und werden sich hoffentlich dort noch weiteres Publikum erarbeiten. Phantom Spell waren bereits auf dem Keep It True Rising und dem Steel Held High Festival in Braunschweig. Hier wäre das Headbangers Open Air 2027 die logische Konsequenz, wo Wytch Hazel gerne ebenfalls gleich mit dazu kommen dürfen. Wer auf himmlische Melodien steht und keine totale Aversion gegen christliche Lyrics hat, sollte das Paket Wytch Hazel und Phantom Spell unbedingt mitnehmen.