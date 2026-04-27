August Burns Red: enthüllen Video zu „Sonic Salvation“ feat. Jamie Hails (Polaris)

Die zweifach Grammy-nominierte Band August Burns Red veröffentlicht am 5. Juni ihr neues Album Season Of Surrender über Fearless Records, dem Label, zu dem sie kürzlich zurückgekehrt sind.

Das Video zu Sonic Salvation feat. Jamie Hails von Polaris ist jetzt verfügbar. Ihr könnt es euch hier ansehen:

Mit mitreißenden Breakdowns, jubelnden Refrains und treibenden Riffs ist es eine befreiende Hymne, die sich direkt und unverfälscht an Frustration und Unzufriedenheit richtet und die Band mit ihren Fans verbindet.

Mehr Informationen zu August Burns Reds kommenden Album Season Of Surrender findet ihr hier.

August Burns Red online:

https://www.facebook.com/augustburnsred

https://www.instagram.com/augustburnsred/