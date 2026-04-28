Hellripper: kündigen neue Tourtermine für Europa an

Hellripper haben soeben den zweiten Teil ihrer Europatournee angekündigt, bei der sie von Necrofier begleitet werden.
Hellripper & Necrofier – More Goatcraft. More Granite. Europe 2026
TH 17.09.26 Hannover (Germany) – Cafe Glocksee
FR 18.09.26 Esbjerg (Denmark) – TOBAKKEN
SA 19.09.26 Aarhus (Denmark) – VoxHall
SU 20.09.26 Gothenburg (Sweden) – Monument
MO 21.09.26 Oslo (Norway) – Vaterland
TU 22.09.26 Norrköping (Sweden) – Dynamo
WE 23.09.26 Stockholm (Sweden) – Kollektivet Livet
TH 24.09.26 Malmö (Sweden) – Plan B
FR 25.09.26 Lübeck (Germany) – Treibsand
SA 26.09.26 Hinte (Germany) – Coast Rock Festival
SU 27.09.26 Namur (Belgium) – Le Belvedere
Tickets: https://www.hellripper.com/tickets