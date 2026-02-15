Hellripper: veröffentlichen Single und Lyric-Video zum Titelsong ihres kommenden Albums „Coronach“

Die schottische Blackened-Thrash-Band Hellripper freut sich, einen weiteren neuen Song aus ihrem kommenden vierten Studioalbum Coronach zu präsentieren, das am 27. März 2026 weltweit über Century Media Records veröffentlicht wird.

Hört euch den Titelsong Coronach in einem von Irvan Dionisi / Theblackvisual.id erstellten Lyric-Video hier an:

Hellrippers Gitarrist/Sänger und Songwriter James McBain äußerte sich wie folgt zum Titelsong: „Ein Coronach ist ein Klagelied, das traditionell bei Beerdigungen in den schottischen Highlands gesungen wird. Verflochten mit meinen eigenen Worten ist das gleichnamige Gedicht von Sir Walter Scott, das als Inspiration für diese Geschichte diente: die Beerdigung einer ambivalenten und mysteriösen Figur, die von ihrer Gemeinde für ihre Heldentaten verehrt wurde, deren Leben jedoch viele dunkle Geheimnisse barg. Neben dem Text ist der Track für mich auch ein musikalisches Experiment; er wurde in erster Linie vom Thrash Metal der späten 80er-Jahre sowie von Bands wie Bathory, Gallowbraid und Atlantean Kodex beeinflusst. Eine Prise Post-Punk, eine ordentliche Portion Gitarrenharmonien im Stil von Iron Maiden, einige klassische Anspielungen und der eindringliche Klang von Dudelsäcken, der in der Ferne verklingt: Dieser Song fühlt sich wie der perfekte Abschied vom Album an.“

Was Live-Auftritte angeht, haben Hellripper kürzlich eine Reihe von Support-Shows für die Thrash-Metal-Ikonen Testament in Spanien und Frankreich sowie eigene Termine in Mexiko angekündigt. Als nächstes werden sie gemeinsam mit Schizophrenia und Sarcator auf Europatournee gehen, um Coronach zu promoten. Hier ist die Liste der bevorstehenden Live-Auftritte von Hellripper im Jahr 2026:

Sa, 21. März 2026 Aalst (Belgien) – Oilsjt Omploft Festival

Fr, 27.03.2026 Glasgow (Schottland) – Garage *

Sa, 28.03.2026 Bern (Schweiz) – EmMetal Festival

Fr, 03.04.2026 Nottingham (England) – Saltbox **

Sa, 04.04.2026 London (England) – The Dome **

Mo, 06.04.2026 Utrecht (Niederlande) – De Helling ***

Di, 07.04.2026 Dortmund (Deutschland) – Junkyard ***

Mi, 08.04.2026 Hamburg (Deutschland) – Logo ***

Do, 09.04.2026 Kopenhagen (Dänemark) – Pumpehuset ***

Fr, 10.04.2026 Berlin (Deutschland) – Lido ***

Sa, 11.04.2026 Warschau (Polen) – Voodoo ***

SO 12.04.2026 Krakau (Polen) – Zascianek ***

Mo, 13.04.2026 Wien (Österreich) – Arena ***

Di, 14.04.2026 Budapest (Ungarn) – Dürer Kert ***

Sa, 15.04.2026 München (Deutschland) – Backstage ***

Do, 16.04.2026 Prag (Tschechien) – Subzero ***

Fr, 17.04.2026 Mannheim (Deutschland) – 7er Club ***

SA 18.04.2026 Paris (Frankreich) – Glazart ***

DO 14.05.2026 Mexiko-Stadt (Mexiko) – Foro La Piedad

FR 15.05.2026 Guadalajara (Mexiko) – Anexa Independencia

SA-SU 16.-17.05.2026 San Luis Potosí (Mexiko) – San Luis Metal Fest

DI 02.06.2026 Athen (Griechenland) – Kyttaro ^

MI 03.06.2026 Thessaloniki (Griechenland) – Eightball Club ^

Fr, 05.06.2026 Emmen (Niederlande) – Pitfest

Sa, 6. Juni 2026 Maastricht (Niederlande) – South of Heaven Open Air

Sa, 13. Juni 2026 Hauptmannsgrün (Deutschland) – Chronical Moshers Open Air

Do–Sa, 25.–27. Juni 2026 Ukmergė (Litauen) – Kilkim Žaibu

Sa, 27. Juni 2026 Kampanien (Italien) – Southammer Metal Festival

Fr, 3. Juli 2026 Villava (Spanien) – Sala Totem Aretoa +

Di, 7. Juli 2026 Saragossa (Spanien) – Teatro de las Esquinas +

So, 8. Juli 2026 Toulouse (Frankreich) – Le Bikini +

TH 13.08.2026 Carhaix-plouguer (Frankreich) – Motocultor Festival

TH 03.09.2026 Košice (Slowakei) – Collosseum Club

FR 04.09.2026 Ostrava (Tschechien) – Metal!!! Festival

Sa, 12. September 2026 Verona (Italien) – Arcanum Fest

Sa, 26. September 2026 Hinte (Deutschland) – Coast Rock Festival

Sa, 9. Januar 2027 Mangualde (Portugal) – Mangualde Hardmetalfest

* mit Sarcator

** mit Schizophrenia

*** mit Schizophrenia & Sarcator

^ mit Midnight

+ mit Testament

Viele weitere Shows werden bald bekannt gegeben.