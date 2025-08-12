Century Media Records: heißt Hellripper willkommen

ALL HAIL THE GOAT!!! Century Media Records hat einen Pakt geschlossen mit den ibex-besessenen Blackened-Thrash-Bastarden aus Aberdeen, Schottland, besser bekannt als Hellripper.

Hellripper, das geistige Kind von Gitarrist/Sänger/Ein-Mann-Band James McBain, rennt seit 2014, als er erstmals seine ganz persönliche Finsternis zum Ausdruck brachte, wie ein William Wallace in Jeansweste und mit Backpatch über die blutigsten Schlachtfelder des Metal. McBain bedient sich der Waffen von Hetfield aus der Kill ‚Em All-Ära und Mantas aus der Welcome To Hell-Ära und taucht seine Faszination für finstere Themen und schnelle Riffs in die schottische Geschichte ein. Das Ergebnis sind Meisterwerke wie das 2023 erschienene Album Warlocks Grim & Withered Hags.

McBain: „Ich freue mich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass Hellripper nun bei Century Media Records unter Vertrag steht! Ich verfolge dieses Label schon seit langer Zeit und fühle mich geehrt, nun Teil dieser großartigen Traditionsfirma zu sein. Wir teilen eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Band und gemeinsam werden wir den Goat Kvlt bekannt machen! Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel in der Geschichte der Band aufzuschlagen, und kann es kaum erwarten, es mit euch allen zu teilen! All Hail the Goat!“

McBain schärft derzeit seine Klingen und schmiedet neue Beschwörungsformeln, die sich in Hellrippers Century-Media-Debüt verwandeln werden, das etwa im Frühjahr 2026 erscheinen soll. In der Zwischenzeit haben McBain und seine Vertrauten, die Sonic Knights, die Schlacht auf europäischem Boden aufgenommen und beim Beyond The Gates in Norwegen, Brutal Assault in Tschechien und Summer Breeze in Deutschland blutige Spuren hinterlassen. Im März 2025 spielten Hellripper ihr erstes US-Konzert beim Hell’s Heroes Festival in Houston vor einem ähnlich staunenden Publikum, das am Ende des grandiosen Sets von einem durch die Menge schwimmenden McBain geschlagen, mit blauen Flecken übersät und mit Bier durchnässt zurückblieb.

„Hellripper ist die Messlatte für Thrash“, erklärt Mike Gitter, Vice President of A&R bei Century Media. „Wie ein wütender Bock mit blutverschmiertem Bart ist James McBain eine unbändige Kraft, die die besten Elemente von Metal, Black Metal, Crusty, D-Beat-Punk und Speed Metal vereint. James‘ akustische Boshaftigkeit kennt keine Grenzen und scheut sich nicht, die Extreme von ohrenbetäubendem Lärm und unerwarteten Gitarrenmelodien auszureizen. Century Media ist stolz darauf, ein Zufluchtsort für die Goat Horde zu sein!“

Erlebt Hellripper auf folgenden Festivals:

16. August 2025 – Turock Sommerfest – Essen, Germany (EU)

17. August 2025 – Dynamo Metal Fest- Eindhoven, Netherlands (EU)

23. August 2025 – Cosmic Vibration Fest – Sheffield, England (UK)

05. September 2025 – Meh Suff! Metal Festival – Huttikon, Switzerland (CH)

19. September 2025 – Black Forest Festival – Villingen-Schwenningen, Germany (EU)

20. September 2025 – Metal im Woid Festival – Schrobenhausen, Germany (EU)

11. October 2025 – Metal Experience Festival – Leiden, Netherlands (EU)

09. November 2025 – Damnation Festival – Manchester, England (UK)

06. December 2025 – Bloodstock Winter Gathering – Wolverhampton, England (UK)

21. March 2026 – Oilsjt Omploft Fest – Aalst, Belgium (EU)

28. March 2026 – emMetal Rocks – Bern, Switzerland (CH)