South Of Heaven 2026: neue Bands, komplettes Line-Up, Tageskarten

Nach einer erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 kehrt das South Of Heaven Festival in Maastricht im kommenden Jahr zurück. Am 6. und 7. Juni 2026 wird die Stadt erneut zum Treffpunkt für Metal-Fans aus ganz Europa. Der 5. Juni 2026 wird als zusätzlicher Tag eingeführt.

Freitag, 5. Juni (neu: zusätzlicher Tag!)

Burgundian Night

Doors 17.00 – 00.00h

Alestorm

Wind Rose

Gloryhammer

Samstag, 6. Juni

Doors 11.00 – 00.00h

Megadeth

Sepultura

Anthrax

Dismember

Hellripper

Severe Torture

Nephylim

Haywire

Boneripper

Becoming A.D.

Sonntag, 7. Juni

Doors 11.00 – 00.00h

Black Label Society

Cavalera ( Chaos A.D. Set)

( Set) Corrosion Of Confirmity

Flotsam And Jetsam

Death To All ( Symbolic / Healing Set)

( / Set) Septic Flesh

Rectal Smegma

Trenchwar

The Fifth Alliance

A Knight Under Maria’s Altar

Preisliste:

Freitag: 75 €

Samstag: 85 €

Sonntag: 85 €

2-Tages-Ticket (Sa/So): 150 €

3-Tages-Ticket (Fr/Sa/So): 225 €

Ihr habt bereits ein 2-Tages-Ticket und möchten zusätzlich die Burgundian Night am Freitag besuchen?

Kauft ein reguläres Freitagsticket (Freitagsticket + 2-Tages-Ticket = 225 € / 3-Tages-Ticket = 225 €).

Tickets: southofheaven.nl

Mehr Infos:

instagram.com/southofheavenfestival/

facebook.com/southofheavenfestival