South Of Heaven 2026: neue Bands, komplettes Line-Up, Tageskarten

Nach einer erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 kehrt das South Of Heaven Festival in Maastricht im kommenden Jahr zurück. Am 6. und 7. Juni 2026 wird die Stadt erneut zum Treffpunkt für Metal-Fans aus ganz Europa. Der 5. Juni 2026 wird als zusätzlicher Tag eingeführt.
Freitag, 5. Juni (neu: zusätzlicher Tag!)
Burgundian Night
Doors 17.00 – 00.00h
- Alestorm
- Wind Rose
- Gloryhammer
Samstag, 6. Juni
Doors 11.00 – 00.00h
- Megadeth
- Sepultura
- Anthrax
- Dismember
- Hellripper
- Severe Torture
- Nephylim
- Haywire
- Boneripper
- Becoming A.D.
Sonntag, 7. Juni
Doors 11.00 – 00.00h
- Black Label Society
- Cavalera (Chaos A.D. Set)
- Corrosion Of Confirmity
- Flotsam And Jetsam
- Death To All (Symbolic/Healing Set)
- Septic Flesh
- Rectal Smegma
- Trenchwar
- The Fifth Alliance
- A Knight Under Maria’s Altar
Preisliste:
Freitag: 75 €
Samstag: 85 €
Sonntag: 85 €
2-Tages-Ticket (Sa/So): 150 €
3-Tages-Ticket (Fr/Sa/So): 225 €
Ihr habt bereits ein 2-Tages-Ticket und möchten zusätzlich die Burgundian Night am Freitag besuchen?
Kauft ein reguläres Freitagsticket (Freitagsticket + 2-Tages-Ticket = 225 € / 3-Tages-Ticket = 225 €).
Tickets: southofheaven.nl
Mehr Infos:
instagram.com/southofheavenfestival/
facebook.com/southofheavenfestival