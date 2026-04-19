Dropkick Murphys + Haywire – New England Forever

Die Dropkick Murphys gehören seit ihrer Gründung 1996 in Boston zu den prägenden Stimmen des Celtic Punk. Aus der lokalen Hardcore-Szene hervorgegangen, verband die Band früh irische Folk-Elemente mit rauem Streetpunk und entwickelte sich über die Jahre zu einer politischen, arbeiterklassen-nahen Institution. Mit inzwischen rund drei Jahrzehnten Bandgeschichte, zahlreichen Erfolgsalben und ihrem unverkennbaren Dudelsack-Sound stehen sie für Authentizität, Haltung und kollektive Energie.

Manchmal braucht es keine Revolution, sondern nur die richtige Allianz. Genau hier setzt New England Forever an. Es ist ein Split-Release der Murphys mit der Bostoner Hardcore-Punk-Formation Haywire. Die Split-EP wirkt wie ein Kneipenschlägerei-Soundtrack mit Herz: acht Songs, roh, direkt und mit einer gehörigen Portion Schweiß versehen.

Schon der Opener Citizen I.C.E. lässt keinen Zweifel daran, wohin die Reise geht. Der Song ist politisch aufgeladen, aggressiv und näher am Hardcore als am gewohnten Folk-Punk. Sie schrieben diesen Track, um gegen die Morde in Minnesota zu protestieren. Die Murphys zeigen hier eine ungewohnt bissige Kante, ohne ihre DNA komplett zu verleugnen.

Im weiteren Verlauf pendelt das Material zwischen eingängigen Mitgröl-Hymnen wie Only The Strong und Solidarity und eher straighten Hardcore-Brettern. Besonders stark sind die beiden Kollaborationen. Der Titelsong New England Forever funktioniert als kollektives Manifest, simpel, direkt und mitreißend. Hier verschmelzen beide Bands zu einer Einheit, die mehr ist als die Summe ihrer Teile.

Nicht jeder dürfte mit der reduzierten Folk-Komponente glücklich werden. Fans könnten die ikonischen Dudelsäcke gelegentlich vermissen. Doch genau diese bewusste Reduktion sorgt für eine neue Frische im Sound, die der Band gut zu Gesicht steht. Die Produktion bleibt angenehm unpoliert, die Songs sind kompakt und ohne unnötigen Ballast. Statt großer Experimente gibt es ehrlichen Punkrock, der seine Wirkung aus Energie und Haltung zieht. Die Murphys zeigen sich mit einer geänderten Besetzung. Bei diesen Aufnahmen wirkten Ken Casey (Gesang), Kevin Rheault (Bass), Jeff DaRosa (Gitarre, Banjo, Mandoline, Gesang), Matt Kelly (Drums, Percussion, Gesang), James Lynch (Gitarre, Gesang), Tim Brennan (Gitarre, Tin Whistle, Akkordeon, Piano, Gesang) sowie Campbell Webster (Dudelsack, Uilleann Pipes) mit.

Die Split-EP ist nur im Stream sowie exklusiv als 12″-Vinyl erhältlich. Auf ihrer Homepage sind Versionen in Cream, Gelb, Grün und Rot erhältlich.

Hier geht es für weitere Informationen zu Dropkick Murphys & Haywire – New England Forever in unserem Time For Metal Release-Kalender.