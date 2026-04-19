Fjørt: spielen drei Konzerte in winzigen, selbstverwalteten Musikclubs

Bei den Aachenern Fjørt standen die Zeichen zuletzt auf Maximalismus: das aktuelle Album Belle Époque erreichte im Februar den zweiten Platz der deutschen Albumcharts, der höchste Einstieg bisher, die Tour zum Album mündete im größten Konzert der Band bisher im Kölner E-Werk.

Doch mit der Ankündigung der Réanime Tour besinnt sich die Band auf ihre Wurzeln zurück: Bereits in drei Wochen spielen Fjørt in drei kleinen, selbstverwalteten Musikclubs mit Kapazitäten für unter 200 Personen. Die Tickets für die Termine Anfang Mai in Erfurt, Dresden und Ulm sind ab sofort erhältlich und sind mit 20,00 € so günstig, wie nur möglich. Außerdem stellen Fjørt in Aussicht, einen Fokus auf die frühen Songs aus ihrem Katalog zu setzen.

Die Band dazu: „Das war auf der BÉ Tour alles verdammt oberintensiv. Nochmals so vielen Dank für das Erlebte! Als wir zurückkamen, fühlten wir uns eine Runde zu ‚flyin‘ high‘. Wir haben daraufhin kurzfristig geile Kollektive in dampfigen Läden angefragt, ob sie uns ihre in Bier-getränkten Bühnen für ein Konzert zur Verfügung stellen. Irgendwie klappte das sehr spontan, was uns irre freut. So laden wir zum gemeinsamen Erden und Réanimieren Anfang Mai mit Nummern der ersten Stunden ein. So klein wie damals, so heiß wie damals, und so viel lauter als das für das Ohr zuträglich ist. Wir tun dann mal neue röhren in die Verstärker und lassen warmlaufen! Auf dann!“

Im Sommer sind Fjørt außerdem bei einigen Open Airs zu sehen.

Fjørt – Réanime Tour 2026:

07.05. Erfurt, Engelsburg (Support: TBA)

08.05. Dresden, Riesa Efau (Support: Cur)

09.05. Ulm, Club Schilli (Support: I Saw Daylight)

Fjørt – Live 2026:

24.04. Hagen, Stockrock

24.07. Trebur, Trebur Open Air

25.07. Schrobenhausen, Noisehausen Festival

07.08. Hamburg, Amplifire Festival

28.08. Mastholte, Getöse Open Air

29.08. Lüdenscheid, Bautz Festival

Lest hier auch unser 8,5/10 Punkte Review zu Belle Époque: