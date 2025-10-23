Fjørt: Tourankündigung für 2026

Nach einem ausgiebigen, mehrjährigen Konzertzyklus zu ihrem letzten Album nichts (erschienen am 11.11.22, Platz #8 der Albumcharts) mit zahlreichen Touren durch Deutschland, Österreich, der Schweiz, sowie Shows in den USA und Festivalauftritten bei Rock Am Ring / Rock Im Park, Open Flair, Hurricane / Southside und vielen weiteren, war es seit dem Sommer 2025 merkwürdig still um Fjørt.

Unter dem verschleiernden Banner Bé Fjørt kündigt das Trio aus der Kaiserstadt Aachen zwölf Konzerte im März 2026 an: Während die Konzertreise sie teilweise auf Bühnen führt, die sie bereits bespielten, wagt die Band mancherorts auch den Schritt in neue Spielstätten, die mehr Menschen denn je Platz bieten.

Denn Auftritte von Fjørt sind seit Anbeginn, egal ob auf nur zentimeterhohen Improvisorien mit kaputten Boxen oder stetig wachsenden Clubbühnen, ein gemeinschaftliches, zutiefst menschliches Erlebnis. Eine Erfahrung, die Verbindungen schafft, in der sich das Individuum Güte und Rückhalt gewahr sein kann. Hier entstehen Plätze, an denen jede und jeder gesehen und gefühlt wird.

Wenn Fjørt Ende März 2026 die Bühne des E-Werks zu Köln zu ihrem bis dato größten Konzert seit Gründung betreten, werden alle wissen, was mit Bé Fjørt gemeint war – „Es ist Zeit euch zu zeigen!“

Fjørt – Bé Fjørt Tour 2026:

11.03.26 München, Technikum

12.03.26 Jena, Kassablanca

13.03.26 AT – Wien, WuK

14.03.26 Leipzig, Werk 2

18.03.26 Berlin, Festsaal Kreuzberg

19.03.26 Wiesbaden, Schlachthof

20.03.26 Dortmund, FZW

21.03.26 Hamburg, Gruenspan

25.03.26 Bremen, Schlachthof

26.03.26 Hannover, Capitol

27.03.26 Stuttgart, Im Wizemann

28.03.26 Köln, E-Werk

Hörer*innen, denen der reguläre Ticketpreis derzeit Schwierigkeiten bereitet, können sich per Mail unter fjort@ghvc.de für vergünstigte Tickets melden, pro Konzert gibt es ein limitiertes Kontingent.