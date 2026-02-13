Fjørt: veröffentlichen das sphärische „Yin“, bevor nächste Woche die „Belle Époque“ beginnt

Mit Yin veröffentlichen Fjørt einen letzten Vorboten aus ihrem Album Belle Époque, das kommende Woche Freitag über Grand Hotel van Cleef erscheint. Fast untypisch für die Band, verzichtet die dritte Auskopplung aus dem Album auf einen brachialen Ausbruch und zieht ihre Wucht aus einer bedrohlich dröhnenden Ruhe.

Yin steht dabei für „das empfangende, passive Prinzip“, so Sänger Chris Hell: „Nach einer langen Serie von schlechten Tagen, musste ich lernen mich selbst offenzulegen. Es kann nur bergauf gehen kann, wenn ich Schwächen zeige und zulasse, ins Empfangen komme.“

Auf Belle Époque leuchtet Yin als einer der wenigen Leuchtstreifen Licht, denn auf dem fünften Album des Aachener Trios gibt es wenig Platz für Schönheit. Während sie in ihren bisherigen Alben stets erhebende Momente der Weite einbauten, sucht man die Luft zum Atmen in dieser Dreiviertelstunde vergebens. Mit spröder Wortgewalt vertonen Fjørt ein neues Level an Hoffnungslosigkeit – „Alles in diesen Songs ist giftig“, wie die Band meint.

Belle Époque erscheint am Freitag, dem 20.02.26, über Grand Hotel van Cleef. Bisher waren bereits die Singles 43 und Messer daraus erschienen. Ab dem 11.03.26 ist die Band auf ihrer bisher größten Tour, das Konzert in Hamburg ist bereits ausverkauft.

Alle Termine findet ihr hier:

11.03. München, Technikum

12.03. Jena, Kassablanca

13.03. Wien, WuK

14.03. Leipzig, Werk 2

18.03. Berlin, Festsaal Kreuzberg

19.03. Wiesbaden, Schlachthof

20.03. Dortmund, FZW

21.03. Hamburg, Gruenspan (ausverkauft)

25.03. Bremen, Schlachthof

26.03. Hannover, Capitol

27.03. Stuttgart, Im Wizemann

28.03. Köln, E-Werk

24.04. Hagen, Stockrock