Mayhem: neues Album „Liturgy Of Death“ jetzt erhältlich

Die einflussreichste und wegweisendste Band des Black Metal kehrt mit ihrem siebten Studioalbum Liturgy Of Death zurück und es ist nun erhältlich. Mit dieser Veröffentlichung bestätigen Mayhem erneut, warum sie nach wie vor zu den unerbittlichsten Säulen der extremen Musik gehören. Nachdem die Band mehr als vier Jahrzehnte lang die Entwicklung des Genres geprägt hat, richtet sie nun ihren kreativen Blick auf die unausweichliche Präsenz der Sterblichkeit.

Liturgy Of Death erforscht die Philosophie der Sterblichkeit mit schonungsloser, kompromissloser Klarheit. Das Album präsentiert den Tod nicht als Ende, sondern als universelles Gesetz, das alles Leben berührt und die Fragilität der menschlichen Existenz offenbart. Diese Vergänglichkeit wird zu einem Aufruf, mit voller Intensität zu leben, denn jeder Gewinn und jeder Verlust fällt letztendlich in dieselbe Stille zurück. In Anlehnung an alte Philosophien porträtiert das Album das Leben als einen Übergangszustand und den Tod als Tor zu einer höheren Form des Seins, während die feierliche, dunkle Schönheit des Todes das gesamte Werk durchdringt.

Liturgy Of Death Tracklist:

1. Ephemeral Eternity (feat. Garm & Ulver)

2. Despair

3. Weep For Nothing

4. Aeon’s End

5. Funeral Of Existence

6. Realm Of Endless Misery

7. Propitious Death

8. The Sentence Of Absolution

9. Life Is A Corpse You Drag (Bonustrack)

10. Sancta Mendacia (Bonustrack)

Alle weiteren Informationen zu Liturgy Of Death könnt Ihr hier in unserem Releasekalender nachlesen.

Mayhem online:

https://www.facebook.com/mayhemofficial

https://www.instagram.com/thetruemayhem/