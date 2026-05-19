Mork: neues Album „Monolitt“ erscheint am 19.06. über Peaceville/Tonpool

Am 15. Mai hat Mork seine zweite Single Torden vom kommenden Album Monolitt veröffentlicht, begleitet von einem neuen Video, das von Matthew Vickerstaff produziert wurde.

„Dieser energiegeladene Track fängt genau den Moment ein, in dem der Sturm losbricht. Wenn die Elemente genug haben und es an der Zeit ist, alles voller Zorn hinwegzuspülen. Er ist gewaltig und episch, zugleich aber auch erdrückend und unerbittlich. Ein Stück, das das Blut in Wallung bringt.“ – Mork

Mit Torden entfesselt Mork einen Sturm in seiner reinsten Form: roh, ungezähmt und unerbittlich. Als kommende Single des neuen Albums steht der Track für ein kraftvolles Statement darüber, wo Mork derzeit steht: schärfer, intensiver und fokussierter als je zuvor.

Getragen von wogenden Riffs, donnernder Dynamik und einer Atmosphäre, die gleichermaßen episch und beklemmend wirkt, fängt Torden den Augenblick kurz vor dem totalen Zusammenbruch ein – sowie das darauf folgende Chaos. Der Song ist aggressiv, ohne dabei seine monumentale Wirkung einzubüßen; er ist cineastisch, ohne an Biss zu verlieren.

Torden ist nicht bloß ein Lied; es ist eine Naturgewalt. Ein Ausbruch aus Energie, Zorn und Entschlossenheit, der ein neues Kapitel einläutet – ein Kapitel, in dem alles niedergerissen wird, nur um anschließend stärker als zuvor wiederaufgebaut zu werden.

Macht euch bereit für den Einschlag. Der Sturm zieht auf.

Monolitt – Trackliste:

Under Vekten Av Verden Ødelagt Torden Skrømt Ferdamann Inn I En Annen Sfære Martyr Jutul Utryddelse

Monolitt wurde größtenteils von Thomas Eriksen eingespielt und aufgenommen; die Schlagzeugparts steuerte Asgeir Mickelson bei, während Mork-Bandkollege Øyvind Kaslegard für zusätzliche Gesangspassagen verantwortlich zeichnete. Das Album wurde im Toproom Studio von Børge Finstad (Mayhem) abgemischt und anschließend von Jack Control im Enormous Door Studio (Darkthrone) sowie von Maor Appelbaum bei Appelbaum Mastering (Sepultura) gemastert. Das markante und eindrucksvolle Cover-Artwork stammt von dem norwegischen Künstler Kjell Åge Melland.

Monolitt erscheint am 19. Juni als Gatefold-LP auf „Pearl Arctic & Black Marble“-Vinyl, als Gatefold-LP auf klassischem schwarzem Vinyl sowie als CD im Jewelcase mit einem 8-seitigen, bedruckten Booklet.

Mork – Spain Tour 2026

w/ Bewitched

01.10.2026 – Sala Groove, Portugalete, Spain

02.10.2026 – Sala Lennon’s, Barcelona, Spain

03.10.2026 – Sala Zulu, Valencia, Spain

04.10.2026 – Sala Silikona, Madrid, Spain

Mork – Headline European Tour 2026

Special Guest: Soulburn

09.10.2026 – Iduna, Drachten, Netherlands

10.10.2026 – Hafenklang, Hamburg, Germany

11.10.2026 – From Hell, Erfurt, Germany

12.10.2026 – Live Club, Bamberg, Germany

13.10.2026 – Barak Club, Ostrava, Czech Republic

14.10.2026 – MTS Records, Oldenburg, Germany

15.10.2026 – Trompete, Bochum, Germany

16.10.2026 – Garage Rock Fest, Ronse, Belgium

17.10.2026 – UG Remains, Göttingen, Germany

18.10.2026 – MK Bar, Luxembourg

19.10.2026 – Valhalla Bar, Basel, Switzerland

20.10.2026 – Slaughter Club, Milano, Italy

21.10.2026 – Rockhouse Bar, Salzburg, Austria

22.10.2026 – Mostavna, Nova Gorica, Slovenia

23.10.2026 – VAZ, Burglengenfeld, Germany

24.10.2026 – Rock n Eat, Lyon, France

25.10.2026 – Samhain Fest, Maastricht, Netherlands

Der norwegische Titan Mork wurde im Jahr 2004 von Thomas Eriksen ins Leben gerufen. Das Debütalbum Isebakke erschien schließlich im Jahr 2013. Seither ist Mork unaufhaltsam in den Rängen des Black Metal aufgestiegen. Im Anschluss an das intensive und wegweisende Album Syv aus dem Jahr 2024 – das der Band Tourneen im Fernen Osten und in Australien ermöglichte – setzt Eriksen diesen evolutionären Weg nun mit dem neuen Album fort. Monolitt erscheint am 19. Juni über Peaceville und verspricht zweifellos, einen neuen Maßstab zu setzen.

Mork online:

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