Forsmán: veröffentlichen neuen Song/Video „Drottinn Fyrirgefur Allt“ und kündigen ihr kommendes Album an

Forsmán, einer der vielversprechendsten neuen Namen, die aus Islands Black-Metal-Underground hervorgegangen sind, haben diesen Mittwoch ihren neuen Song Drottinn Fyrirgefur Allt veröffentlicht. Der Titel bildet den Eröffnungstrack des Debütalbums der Band, Brenndar Rústir & Fuðrandi Fjörur, welches am 26. Juni 2026 über Vesperian erscheinen wird.

Drottinn Fyrirgefur Allt hier streamen: https://tr.ee/vesperian_forsman

Drottinn Fyrirgefur Allt eröffnet das Album mit Härte und Entschlossenheit. Bösartig, kalt und extrem, offenbart der Song dennoch einen ausgeprägten Sinn für Details: filigranes Riffing, wechselnde Dynamiken und eine dichte Atmosphäre verleihen dem Black Metal von Forsmán einen anspruchsvollen, vollendeten Charakter. Fest verwurzelt in der zeitgenössischen Tradition Islands, wirken die Musiker bereits jetzt weniger wie bloße Nachahmer, sondern vielmehr wie eine neue, eigenständige Stimme innerhalb dieser Szene.

Brenndar Rústir & Fuðrandi Fjörur – Trackliste:

Drottinn Fyrirgefur Allt Svartir Svanir Andvana Valdníðsla Kynjamyndir Lof Mér Líf Þitt Að Taka Hræ Hins Almáttuga Barmafylltar Fjöldagrafir

Das Cover-Artwork des Albums wurde von Paolo Girardi gestaltet, der für seine Arbeiten für Bands wie Power Trip, Revocation, Sulphur Aeon und viele andere bekannt ist.

Brenndar Rústir & Fuðrandi Fjörur wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

Ltd. CD im Digipak mit 16-seitigem Booklet mit umfangreichen Illustrationen

Ltd. Kassette (200 Exemplare)

Download/Streaming

Gatefold-LP mit LP-Booklet mit umfangreichen Illustrationen und OBI-Streifen

Schwarzes Vinyl

Blaues Vinyl (300 Exemplare)

Transparentes/schwarzes Splatter-Vinyl (300 Exemplare)

Forsmán ist eine Black-Metal-Band aus Kópavogur, Island. Nach ihrer Debüt-EP Dönsum Í Logans Ljóma haben die Mitglieder intensiv an neuem Material gearbeitet. Forsmán stehen in der Tradition des modernen isländischen Black Metal und verbinden eine dichte Atmosphäre mit fokussiertem, vorantreibendem Songwriting.

Forsmán sind:

V. – Bass, Gesang

H. – Gitarre

O. – Gitarre, Gesang

M. – Schlagzeug

Forsmán online:

https://www.facebook.com/forsmanband/

https://www.instagram.com/forsmaniceland/