Wandar – Tiefe Erde

Es gibt Bands, die man hört. Und es gibt Bands, die einen über Jahre begleiten, wachsen lassen und sich tief in das eigene musikalische Empfinden eingraben. Wandar gehören für mich seit ihrer Gründung genau zu letzterer Kategorie. Seit 2006 verfolge ich den Weg dieser Band, nicht nur als Hörer, sondern auch als jemand, der jede Veröffentlichung dieser Formation verfolgt. Angefangen bei Fjelltronen (2008) über Visionen Eines Inneren Reiches (2010), Desolation’s Stars (2013), Mors Universalis (2015), Sozialisierung Des Todes (2017), Landlose Ufer (2019) bis hin zu Zyklus (2022), wobei ich mir die Langrillen als Vinyl orderte und diese gern über meinen Plattenspieler wirken lasse. Es sind Kapitel eines stetig wachsenden, düsteren Kosmos, der nun mit Tiefe Erde seine vielleicht eindringlichste Form findet.

Dazu kommt der persönliche Kontakt zu den Menschen hinter Wandar, der nachvollziehbar macht, wie viel Herzblut, Hingabe und echt kreierte „Kvnst“ in diesem Werk, wie auch in den vorangegangenen Werken, stecken. Hier wird nichts kalkuliert erschaffen. Hier entsteht Atmosphäre aus Überzeugung, Schmerz, Leidenschaft und kompromissloser Vision. Genau das spürt man in jeder Sekunde von Tiefe Erde.

Gegründet wurde die Band 2006 und entwickelte sich über die Jahre zu einer der eigenständigsten Stimmen des deutschsprachigen Atmospheric Black Metal. Verwurzelt in der skandinavischen Tradition, beeinflusst von der emotionalen Wucht der Cascade-Schule und dennoch vollkommen eigenständig, erschaffen Wandar seit Jahren Klangwelten, die nicht einfach konsumiert werden wollen, sondern erlebt werden müssen. Wer die Band jemals live erleben durfte, weiß zudem, dass jede Show nicht nur ein gewöhnliches Konzert ist.

Der Abstieg durch neun Zirkel aus Melancholie und Raserei

Bereits der eröffnende Instrumentaltrack Bedrängnis zieht einen wie ein schwerer Nebel in diese Welt hinein. Keine Hast, keine Effekthascherei, stattdessen baut sich eine beklemmende Atmosphäre auf, die den Hörer langsam in die Tiefe zieht. Es wirkt wie das Öffnen eines Tores zu einem Werk, das nicht einfach nebenbei laufen kann.

Mit Trug entladen sich die ersten großen Spannungen. Rasende Gitarrenwände treffen auf bedrückende Melancholie, während sich die Komposition immer weiter auftürmt. Hier zeigt sich eindrucksvoll, wie sehr Wandar inzwischen Kontrolle über Dynamik und Atmosphäre gewonnen haben. Wo andere Bands blind auf rohe Gewalt setzen, erzeugen die Hallenser Druck durch Geduld, Schichtung und eine fast hypnotische Dramaturgie.

Besonders Visol-Bolvis entwickelt eine monumentale Intensität. Die Gitarren von Karlsgrad und Zazhgul bauen Klanglandschaften auf, die gleichermaßen erdrückend wie faszinierend wirken. Zwischen aggressiven Ausbrüchen und beinahe introspektiven Momenten entfaltet sich ein Stück, das immer tiefer in die eigene Dunkelheit führt. Gerade hier wird deutlich, wie organisch und erdig das Album produziert wurde. Nichts klingt steril, nichts künstlich poliert. Stattdessen lebt Tiefe Erde von seiner greifbaren Rohheit.

Die instrumentalen Zwischenspiele …Nächtlich und Irrlicht sorgen dabei nicht bloß für Verschnaufpausen, sondern vertiefen die bedrückende Atmosphäre weiter. Klavier, Ambientflächen und melancholische Fragmente wirken wie kurze Momente innerer Reflexion innerhalb dieses Abstiegs durch die neun Zirkel der eigenen Hölle.

Mit Drangsal reißen Wandar die Tore wieder auf. Rasendes Drumming von Totz trifft auf diese unverwechselbaren, flirrenden Gitarrenlinien, während Kallenheims Stimme gefühlt wie aus einer Gruft emporsteigt. Der Gesang wirkt dabei nie überzogen, sondern vielmehr wie ein weiteres Instrument innerhalb dieses dichten Klanggebildes: roh, schmerzhaft und voller Ausdruck.

Auch Erden entwickelt eine fast rituelle Wucht. Die eingängige Hook wirkt zunächst überraschend direkt, fügt sich aber perfekt in das Gesamtkonstrukt ein. Gerade der wiederkehrende Tiefe-Erde-Chor entwickelt mit jedem Durchlauf mehr Wirkung und bleibt lange im Kopf verankert, ohne jemals anbiedernd zu wirken.

Mit Hetäre beweisen Wandar erneut, wie vielseitig sie innerhalb ihres eigenen Klangkosmos agieren. Akustische Elemente, melancholische Passagen und eruptive Ausbrüche greifen ineinander, ohne dass der Fluss des Albums jemals verloren geht. Alles wirkt durchdacht, alles besitzt Bedeutung.

Ein Werk voller Tiefe, Atmosphäre und bedrückender Schönheit

Das Herzstück dieses Albums ist für mich jedoch der fast dreizehnminütige Song Gestirne. Ein monumentaler Abschluss, der sämtliche Stärken von Tiefe Erde bündelt. Rasende Black-Metal-Eruptionen treffen auf tieftraurige Melodien, Pathos auf Verzweiflung, Hoffnung auf endgültige Auflösung. Dieses Stück fühlt sich nicht wie ein gewöhnlicher Albumcloser an, sondern wie das Ende einer langen Reise durch Dunkelheit, Schmerz und innere Abgründe. Ob der Weg am Ende nach oben oder noch tiefer hinab führt, bleibt bewusst offen.

Musikalisch geschrieben wurde das Album vollständig von Wandar selbst, die Texte stammen aus der Feder von Kallenheim. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Aufnahme, Mixing und Mastering von Karlsgrad übernommen wurden, was der Platte ihre unglaublich homogene und intime Klangästhetik verleiht. Jeder Ton wirkt genau dort platziert, wo er hingehört. Das Artwork von Santiago Caruso ergänzt diese bedrückende Atmosphäre perfekt und verleiht Tiefe Erde auch visuell eine beinahe albtraumhafte Aura.

Wandar erschaffen mit Tiefe Erde kein Album für den schnellen Konsum. Dieses Werk fordert Aufmerksamkeit, Geduld, Hingabe und gern auch ein paar Durchläufe mehr. Doch wer bereit ist, sich darauf einzulassen, wird mit einem der intensivsten und atmosphärisch dichtesten Black-Metal-Alben der letzten Jahre belohnt. Diese Platte fühlt sich nicht wie Musik an, sondern wie ein langsamer Abstieg in etwas Uraltes, Schmerzhaftes und gleichzeitig seltsam Melodisch-Schönes. Und genau darin liegt ihre enorme Stärke.

Hier geht es lang für weitere Informationen zu Wandar– Tiefe Erde in unserem Time For Metal Release-Kalender.