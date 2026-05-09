The Ghoulstars: veröffentlichen Titelsong und letzte Single „The Dark Overlords Of The Universe“ vom kommenden Album

The Ghoulstars, eine Horror-Punk-Supergroup aus Finnland, veröffentlichen die dritte und letzte Vorab-Single ihres Debütalbums The Dark Overlords Of The Universe, das am 15. Mai 2026 über Season Of Mist erscheint. Der Titeltrack wird von einem Musikvideo begleitet, das von Markus „Daddy Ghoul“ Laakso geschrieben und inszeniert wurde.

Seht euch The Dark Overlords Of tThe Universe hier an:

Geschrieben und inszeniert von Markus „Daddy Ghoul“ Laakso. Kamera, Schnitt und VFX von Riku Jokinen. Licht von Sami Kokkonen. Szenenbild und Kostüme der Bösewichte von Markus Laakso.

„The Dark Overlords Of The Universe are an evil alien race from the 1986 film Howard The Duck„, erzählt Laakso. „The movie bombed at the box office, but I’m glad those many-teethed mutants never left my brain. Not only did they give us the perfect name for our first album, they also spawned the title track, which is probably the catchiest song I’ve ever written. We are excited to finally unleash it upon the world!“

Das Video beginnt mit einer Hommage an George Lucas’ langlebigstes Franchise, bevor es eine Reihe visueller Referenzen an Barbarella, Kill Bill, Sin City und den schwedischen Buddy-Cop-Film Kopps aneinanderreiht. Der Song selbst verbindet Surf-Beats und wuchtiges Riffing mit einem Gastauftritt des finnischen Sängers Tommi „Tuple“ Salmela – das Ergebnis ist ein Refrain, der, wie die Band es ausdrückt, dazu bestimmt ist, niemals, wirklich niemals alt zu werden.

The Dark Overlords Of The Universe – Trackliste:

Too Ghoul For School The Dead In Purgatory Zombie Apocalypse The Dark Overlords Of The Universe The Brain That Wouldn’t Die Graverobbers From Outer Space The Wolfman The Ballad Of The Cursed Bandits Vampire They Dance Upon Our Graves

Gastmusiker:

Mathias „Vreth“ Lillmåns — Backing-Growls

Tommi „Tuple“ Salmela — Backing-Vocals auf The Dark Overlords Of The Universe

Verfügbare Formate:

Digitaler Download

CD-Digipak

12″-Vinyl-Gatefold – Schwarz

12″-farbiges Vinyl-Gatefold – Gelb, Rot und Weiß marmoriert

Alteingesessene Metalheads mögen bisweilen etwas festgefahren sein, doch The Ghoulstars sind ein frischer – und furchterregender – Gruß aus der Vergangenheit. Seit ihrem Einfall in das Reich der Lebenden im Jahr 2021 hat diese Horror-Punk-Supergroup die Presse in ihren Bann gezogen und das Publikum in ihrer finnischen Heimat – ihrem angestammten Spukrevier – in helle Aufregung versetzt, ohne auch nur einen einzigen verdammten Song veröffentlicht zu haben. Bis jetzt! Das böse Mastermind Markus „Daddy Ghoul“ Laakso und seine Mitstreiter – allesamt Popkultur-Junkies – lüften nun den spinnwebbedeckten Vorhang für ihr Blockbuster-Debütalbum. Auf The Dark Overlords Of The Universe ist kein Werk zu heilig für diese Ghouls, um es nicht wieder ins Leben zurückzurufen!

Trotz ihres geisterhaften Erscheinungsbildes sind The Ghoulstars ein Haufen echter Talente. Gitarrist Laakso und der für Gänsehaut sorgende Schlagzeuger Toni „Ghoulio“ Ronkainen teilten bereits ein gemeinsames Vorleben in der finnischen Death-Doom-Band Kuolemanlaakso. Bassist Markus „Hella Ghoul“ Makkonen spukte zuvor im Tieftonbereich für ihre Labelkollegen von Season Of Mist, die Band Hooded Menace, während Mondheuler Arthur „LL Ghoul A“ Thure seine Stimme für die Stoner-Rocker Thermate erhebt. Was The Ghoulstars als Band zusammenhält, ist eine schräge Obsession für klassischen Metal, Punk und jene Filme, die sie schon als Kinder völlig umgehauen haben. The Dark Overlords Of The Universe ist nach den vielzähnigen Mutanten aus dem Kultklassiker Howard The Duck von 1986 benannt.

Um ihre geniale Schöpfung zum Leben zu erwecken, riefen The Ghoulstars V. Santura vom mächtigen Triptykon für das Mixing und Mastering von The Dark Overlords Of The Universe herbei. Graverobbers From Outer Space zollt Ed Woods B-Horror-Klassiker Plan 9 From Outer Space mit einem lupenreinen Headbanger-Refrain Tribut – wobei der ansonsten kompromisslose Punk-Kracher durch einen doomigen C-Teil und den Einsatz eines Güiros belebt wird. Die Band betritt auch mit eigenen Handlungssträngen die heilige Gruft des Horrors: Angesiedelt in der grausamen, gefühllosen Welt des Wilden Westens, reitet The Dead In Purgatory auf einer galoppierenden Melodie ganz nach Morricones Geschmack in einen Sonnenuntergang, der in den „fünfzig Schattierungen“ von Volbeat erstrahlt.

The Ghoulstars mögen zwar untot sein, doch an The Dark Overlords Of The Universe ist nichts blass oder leblos. Der Titeltrack vereint Surf-Beats, wuchtiges Riffing und einen haarsträubenden Übergang in einen Refrain, für den man buchstäblich sterben könnte. Mit The Dark Overlords Of The Universe inszenieren The Ghoulstars ein monströs eingängiges Mash-up aus Metal, Punk und B-Horror.

The Ghoulstars sind:

Markus „Daddy Ghoul“ Laakso – Gitarre

Toni „Ghoulio“ Ronkainen – Schlagzeug

Arthur „LL Ghoul A“ Thure – Gesang

Markus „Hella Ghoul“ Makkonen – Bass

The Ghoulstars online:

https://www.facebook.com/theghoulstars/

https://www.instagram.com/theghoulstars/