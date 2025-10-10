Creeper: neue Single und Musikvideo zu „Prey For The Night“ veröffentlicht

Creeper haben mit Sanguivore ihr bisher prägendstes Album veröffentlicht, das sie zu ihrem größten Headline-Show in der OVO Wembley Arena katapultiert hat. Ihr neues Album Sanguivore II: Mistress Of Death, das am 31. Oktober (Halloween) erscheinen wird, vertieft diese Erzählung. Nachdem sie sowohl treue Fans als auch Neulinge mit den Doppeltracks Headstones und Blood Magick (It’s A Ritual) begeistert haben, setzen Creeper ihre magische Anziehungskraft mit der neuen Single Prey For The Night fort.

Seht euch das Video zu Prey For The Night hier an:

Dunkle Synthesizerklänge durchdringen die Dunkelheit, während Prey For The Night beginnt, und William von Ghoulds sinisterer Bariton setzt die Szene. Daraufhin entfaltet sich ein charakteristisch opulenter und überlebensgroßer Sound, der klassischen Hard Rock der 80er Jahre mit einem mitreißenden, Steinman-ähnlichen Refrain, theatralischem Gesangsspiel mit Keyboarderin Hannah Greenwood und einem Ausbruch von Saxophon kombiniert. Selbst der Titel trägt eine teuflisch dunkle doppelte Bedeutung.

Creepers Ambition ist es, immer größer, grandioser und unvorhersehbarer zu werden – und genau das haben sie mit Sanguivore II: Mistress Of Death erreicht. Die Geschichte folgt einer britischen Rockband, die in die Dekadenz einer amerikanischen Tour zur Zeit der Satanic Panic der 80er Jahre eintaucht. Doch jeder Halt hinterlässt frische Verwesung in Form einer mysteriösen Spur verstorbener Fans. Die Welt ist schnell dabei, die blutigen Hände der Band zu beschuldigen, doch es gibt mehr zu dieser Geschichte, als zunächst offensichtlich ist… Betritt die gnadenlose Jägerin, Mistress Of Death, die ihnen mit aller Axt und ohne Gnade auf den Fersen ist. Das Album wird von Erzählungen der guten Freundin der Band, Patricia Morrison (Sisters Of Mercy und The Damned), eingerahmt, und die Streicher stammen vom Prager Philharmonischen Orchester.

Creeper haben den Abgrund durchforstet, um eine Reihe von sammelbaren Kuriositäten für Sanguivore II: Mistress Of Death zu präsentieren. Physische Formate umfassen blutrote und vollmondweiße Vinyl-Formate, die beide bald ausverkauft sein werden – eine Sanguivore Doppel-Kassette, untergebracht in einem alten VHS-Gehäuse, ist bereits ausverkauft. Neue Merch-Designs sind ebenso einfallsreich, angeführt von einer bestickten Bomberjacke Mistress Of Death und einem Sanguivore 666 Eishockey-Shirt.

In diesem Jahr haben Creeper bereits ausverkaufte Headline-Shows im Vereinigten Königreich absolviert und Festivals wie Rock Am Ring / Rock Im Park, Graspop, Bloodstock und Tomorrow’s Ghosts gerockt. Als nächstes stehen Shows als Special Guests von Ice Nine Kills an.

Creeper werden auch am 25. Oktober auf der MCM Comic Con im Londoner ExCel auftreten. Ihre Social-Media-Betreuerin Darcia, The Vampire Familiar, wird ein Live-Panel zur Diskussion des neuen Albums moderieren, und sie werden auch an einer Autogrammstunde teilnehmen.

Creeper – Tour- Termine:

20.11.2025 Zürich (CH) Halle 622

23.11.2025 Wien (AT) Gasometer

24.11.2025 München (DE) Zenith, die Kulturhalle

27.11.2025 Köln (DE) Palladium

30.11.2025 Leipzig (DE) Haus Auensee

02.12.2025 Berlin (DE) Uber Eats Music Hall

04.12.2025 Köln (DE) Sporthalle

06.12.2025 Frankfurt (DE) Jahrhunderthalle

Mehr Informationen zu Creeper und dem kommenden Album Sanguivore II: Mistress Of Death findet ihr hier.

Creeper online:

https://www.facebook.com/creepercult

https://www.instagram.com/creepercult/