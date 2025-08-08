Creeper: neues Album „Sanguivore II: Mistress Of Death“ kommt am 31.10.2025

Das Album Sanguivore brachte Creepers ohnehin schon große Ambitionen auf ein neues Niveau und führte zu dem bisher größten Kritikerlob ihrer Karriere, das in ihrer ersten Arena-Headlinershow in der OVO Wembley Arena in London gipfelte. Gewöhnlich erfinden sich Creeper nach dem Ende eines Album-Zyklus neu (sie wechselten bereits von Punk zu Glam zu Horror /Goth). Aber diesmal trotzen Creeper den Erwartungen und weiten das Universum des vorherigen Albums aus: Am 31. Oktober erscheint Sanguivore II: Mistress Of Death via Spinefarm.

Einen Vorgeschmack gibt es mit der Single Blood Magick (It’s A Ritual), die wohlschmeckend mit 80s-Riffs, Camp und Theatralik daherkommt. Das von Harry Steel inszenierte Video vermischt Originalaufnahmen mit Stockmaterial, um die schmutzige Surrealität von Rob Zombies House Of 1000 Corpses und die fiebrige Atmosphäre von Oliver Stones Natural Born Killers einzufangen. Das Ergebnis, sagt William, ist „eine blutgetränkte, aufgeladene, psychedelische Vampir-Rock-Fantasie und sicherlich eines der wildesten Videos, die wir je gemacht haben.“

Sanguivore II: Mistress Of Death ist eine thematische Fortsetzung statt einer direkten Fortführung der Ursprungsgeschichte. Die Handlung führt uns zurück zur moralischen Hysterie der sogenannten Satanic Panic und ihren Einfluss auf die Hardrock- und Heavy-Metal-Szene der 80er Jahre. Es war eine Zeit, in der sich der verstorbene „Prince of Darkness“ Ozzy Osbourne und Bands wie Judas Priest Gerichtsprozessen stellen mussten. Iron Maiden spielten tief im amerikanischen Hinterland, während W.A.S.P. und Mötley Crüe mit heftiger Theatralik und Dekadenz für Empörung bei Konservativen sorgten.

Es ist eine Fortsetzung, in der die Band die Geister der Rockgeschichte heraufbeschwört und mit harmonischem und duellierendem Gitarrenspiel von Bandgründer Ian Miles und Neuzugang Lawrie Pattison an den Glanz von Priest und Maiden erinnert. Sie steigen durch gewaltige Hooks, die die größten Hits der Stadionrock-Ära kanalisieren, mit ihrem maximalistischen Sound, der Darkwave-Synths, Art-Rock-Saxophon und vielschichtige Gesangsharmonien umfasst.

Frontmann William Von Ghould erläutert: „Eine Vampirband zieht marodierend durch das Amerika der 1980er, hinterlässt nur Leichen. Aber am Horizont regt sich ein Schatten. Halb Slasher, halb Alptraum der Satanic Panic, erhebt sich durch den Nebel eine neue Kraft, bereit, den Jäger zu jagen. Die ‚Mistress Of Death‘ ist eine Vampirjägerin auf dem Weg, diese Vampirblutlinie endgültig zu beenden. Aber kann sie ihre Herzen durchbohren, bevor der letzte Vorhang fällt?“

Sanguivore II: Mistress Of Death könnt ihr ab sofort vorbestellen. Zu den physischen Formaten gehören drei Vinyl-Produkte: eine Creeper-Purple-Vinyl, eine „Mistress purple marble“-Vinyl, die in ausgewählten Indie-Shops erhältlich ist, und eine „Blood red marble“-Vinyl im Klappcover, die exklusiv im offiziellen Bandshop verkauft wird. Im Creeper-Shop gibt es außerdem ein exklusives Doppel-Kassetten-Rave-Case mit sowohl Sanguivore als auch Sanguivore II: Mistress Of Death, während eine Mintpak-CD bei allen Händlern verfügbar ist.

Creeper werden als Special Guests im Vorprogramm von Ice Nine Kills im Dezember auftreten. Die Termine findet ihr hier.