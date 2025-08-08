70000Tons Of Metal: verkünden neues Ziel+ erste Bands für 2026

Miami, Florida — 70000Tons Of Metal, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, hat eine Änderung des Reiseziels für 2026 angekündigt. Die kommende Ausgabe des Festivals auf hoher See, das vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2026 stattfinden wird, wird nun von Miami, Florida, nach Nassau auf den Bahamas an Bord von Royal Caribbeans Freedom Of The Seas reisen.

Der ursprüngliche Plan, nach Labadee, Haiti zurückzukehren, wurde aufgrund von großer Vorsicht und zur Sicherheit der Sailors, Künstler und der Crew geändert.

“Während Labadee immer ein toller Zielhafen auf unseren letzten Reisen war, beobachten wir die Entwicklungen in Haiti und den umliegenden Regionen natürlich”, so Andy Piller, Skipper von 70000Tons Of Metal. “Die Sicherheit und der Komfort unserer Survivor haben für uns höchste Priorität. Deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, unseren Kurs für 2026 zu ändern. Nassau bietet eine willkommene Alternative, die es uns erlaubt, unser Weltklasse-Erlebnis, das unsere Sailor gewohnt sind, beizubehalten — auf See sowie an Land.”

Mit Kurs auf den lebendigen Hafen in Naussau, Bahamas, können sich Sailors auf ein frisches Ziel ohne Kompromisse freuen: ein Tor zur Kultur der Bahamas, historischer Charme und satte tropische Schönheit. Obwohl der Hafen ein neuer ist, bleibt das gewohnte Erlebnis von 70000Tons Of Metal gleich: vier Tage, 60 Bands, vier Bühnen (inklusive der ikonischen Pool Deck Stage, der weltgrößten Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See), Aktivitäten, die von Künstlern geleitet werden, der unvergleichliche All Star Jam und ein Zugang zu den Bands für Fans in einer Umgebung, wo Musik und Gemeinschaft regieren, der seines gleichen sucht. Die 70000Tons Of Metal Crew macht es sich weiterhin zum Ziel, eine außergewöhnliche und unvergleichbare Erfahrung für jeden Sailor zu bieten.

Zusammen mit dem neuen Ziel, hat die 70000Tons Of Metal Crew ebenso den ersten Teil des Line-Ups für 2026 verkündet. Die ersten 36 von 60 Bands, die epische Performances darbieten werden, sind:

Amorphis

Beast In Black

Dark Tranquillity

Dødheimsgard

Dust Bolt

Eluveitie

Ereb Altor

Firewind

Gama Bomb

Groza

Haggard

Harakiri For The Sky

Heathen

Hiraes

Hirax

Hour Of Penance

Illdisposed

In Mourning

Insomnium

Kamelot

Orden Ogan

Persefone

Rhapsody Of Fire

Satan

Saturnus

Seven Spires

Skeletal Remains

Skyclad

Soen

Soilwork

Suidakra

Týr

Vader

Vio-Lence

Wind Rose

Xandria

… und 24 weitere!

Bleib dran und erhalte weitere Updates und Ankündigungen, zum Beispiel zu Vorverkaufsterminen, indem du regelmäßig unserer Webseite www.70000tons.com und @70000tons auf allen Social-Media-Kanälen folgst.

Über 70000Tons Of Metal

70000Tons Of Metal ist The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise. Dieses außergewöhnliche und einzigartige schwimmende Festival, welches seit der ersten Fahrt im Jahr 2011 zehn Mal in Folge ausverkauft war, findet nun an Bord eines der größten Luxus-Passagierschiffe der Welt statt. Mit 60 internationalen Heavy-Metal-Bands, die auf vier Bühnen auftreten, beherbergt 70000Tons Of Metal die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See.

Die Reisenden können das Heavy-Metal-Festivalerlebnis ihres Lebens mit allen Vorteilen genießen, die eine Kreuzfahrt zu bieten hat: kostenloses feines Dinieren, Bars, die nie schließen, 24-Stunden-Zimmerservice sowie viele weitere Annehmlichkeiten auf dem Schiff.

Alle 60 Bands an Bord spielen zweimal – insgesamt gibt es vier Konzert-Locations an Bord: Ein Konzertsaal, das Royal Theater, erstreckt sich über fünf Etagen. Die Star Lounge bietet ein persönlicheres und lokales Club-Ambiente. Im Studio B, der dritten Indoor-Bühne an Bord, kommt Arena-ähnliche Stimmung auf. Die Pool Deck Stage ist schließlich zweifelsohne die bemerkenswerteste: Die größte Open-Air-Bühnenkonstruktion der Welt, die auf hoher See unterwegs ist. Diese riesige Bühne wird von Bars, Pools und sogar Whirlpools gesäumt, die in die Bühne selbst integriert sind und es den Reisenden ermöglichen, ihre Lieblings-Metal-Bands zu sehen, während sie in einem Whirlpool entspannen.

Diese viertägige Kombination aus Heavy-Metal-Musikfestival und Karibik-Urlaub bietet 3.000 Metalheads die unglaubliche Möglichkeit, das Event Seite an Seite mit allen Bands an Bord zu erleben. Da es keine VIP-Bereiche gibt, ist es im wahrsten Sinne des Wortes so, als hätte jeder einen Backstage-Pass. Mitreisende haben nicht nur uneingeschränkten Zugang zu mehr als 120 Live-Auftritten (alle Bands spielen zweimal), sondern jedes Ticket beinhaltet auch Meet & Greets mit jeder Band, intime Masterclasses mit ausgewählten Artists und exklusive Live- und Hörpremieren mit unveröffentlichtem Material. Darüber hinaus haben die Teilnehmenden vollen Zugang zum „Jamming in International Waters All Star Jam“ – einer einzigartigen Jam-Session, bei der eine Reihe von Musikvirtuosen gemeinsam auf der Bühne klassische Metal-Songs spielt.

Die Mitreisenden haben außerdem die besondere Gelegenheit, mit ihren Lieblingsmusikern auf einer „Artist Escorted Shore Excursion“ ein karibisches Traumziel zu erkunden – ein weiteres exklusives Angebot von 70000Tons Of Metal.

Weitere Informationen über 70000Tons Of Metal 2026, einschließlich FAQs, Angaben zum Schiff und Kontaktinformationen, gibt es auf 70000tons.com.