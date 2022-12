Keep Of Kalessin: präsentieren ihr neues Album „Katharsis“ an Bord von 70000Tons Of Metal 2023

Keep Of Kalessin sind für 70000Tons Of Metal 2023 bekannt gegeben worden. Zwei sehr exklusive Sets sind geplant.

Als einer der vielen angekündigten Exklusivauftritte des Festivals, werden die Pioniere des Epic Extreme Metal in einem ihrer Sets ihr neues Album Katharsis in voller Länge präsentieren. Als zusätzlichen Bonus wird es für die Fans an Bord eine exklusive Listening Session von Katharsis geben. Der Rest der Welt wird sich bis zur Veröffentlichung des Albums am 24. März 2023 gedulden müssen. Da jede Band an Bord von 70000Tons Of Metal zwei Sets spielt, werden Keep Of Kalessin beim zweiten Konzert eine spezielle 25th Anniversary Anthology Show spielen.

Die Band wird zusammen mit 59 anderen Weltklasse-Metal-Bands und 3000 Fans an Bord der Freedom Of The Seas reisen, die vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2023 von Miami, Florida, nach Bimini, Bahamas, und zurück segelt.

Hast Du Dir Deine Kabine schon gesichert? Es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl Kabinen, also buche Deine Kabine jetzt auf 70000tons.com

Der Ticketpreis für dieses einmalige Festival beinhaltet den uneingeschränkten Zugang zu allen 120+ Live-Shows, 70000Tons Of Karaoke bis zum Sonnenaufgang, Jamming In International Waters – der Official 70000Tons Of Metal All Star Jam, Artist Clinics und Workshops mit musikalischen Virtuosen, den berüchtigten Belly Flop Contest und mehr.

Das bisherige Line-Up ist: Abysmal Dawn, Amorphis, Cynic, Decrepit Birth, Destruction, Evergrey, Fallujah, Feuerschwanz, Fractal Universe, Insomnium, Jungle Rot, Kamelot, Keep Of Kalessin, Korpiklaani, Kreator, Mǻnegarm, Melechesh, Nightmare, Nightwish, Novembre, Obscura, Oceans Of Slumber, Rotting Christ, Sirenia, The Crown, Uli Jon Roth, Visions Of Atlantis und Warbringer

Weitere spezielle Sets an Bord sind:

• Zwei Shows zum 30-jährigen Bestehen von Cynic. Bei einer davon werden sie ihr gefeiertes, bahnbrechendes Debütalbum Focus in seiner Gesamtheit spielen

• Rotting Christ werden ihr Debütalbum Thy Mighty Contract bei einem ihrer beiden Auftritte in voller Länge spielen.

• Kreator werden zwei ganz besondere Wunschlisten-Sets spielen, die mit Hilfe des Publikums zusammengestellt werden.

Besuche 70000tons.com für weitere Informationen.

Über 70000Tons Of Metal

70000Tons Of Metal ist wirklich The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, bei der 60 Metal-Bands an Bord eines Luxusliners auf vier Bühnen auftreten – darunter die größte Open-Air-Bühne der Weltmeere!

An Bord der Freedom Of The Seas kommen die Gäste in den Genuss von Bars und Lounges, die nie schließen, im Reisepreis enthaltene Speisen, 24-Stunden-Zimmerservice und einer Vielzahl von Aktivitäten an Bord.

Das fünftägige Metalfestival mit vier Übernachtungen und Karibikurlaub, das zehn Mal in Folge ausverkauft war, bietet 3000 Metalheads die einmalige Gelegenheit, Seite an Seite mit 60 Weltklasse-Heavy-Metal-Bands zu feiern.

Jede Band spielt zweimal und alle Mitreisenden haben uneingeschränkten Zugang zu mehr als 120 Live-Auftritten, darunter der „Jamming in International Waters“ All-Star Jam, Meet & Greets mit jeder Band, intime Musiker-Workshops und exklusive Premieren. Und das alles ganz ohne VIP-Bereiche an Bord, so dass es sich anfühlt, als hätte jeder einen Backstage-Pass! Und als ob das nicht genug wäre, haben die Gäste sogar die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Lieblingsmusikern ein karibisches Traumziel zu erkunden.

Weitere Informationen zu 70000Tons Of Metal 2023, einschließlich Fotos, FAQs (zu Buchung, Reisedokumenten, Zahlung usw.), Ausstattung des Schiffes, Veranstaltungsdetails und mehr, sind unter 70000tons.com zu finden.

Sailors, Survivors und Fans sind außerdem eingeladen, sich der 70000Tons Of Metal-Community im offiziellen 70000Tons Of Metal Forum anzuschließen.

