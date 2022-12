Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 20

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Lorna Shore – Pain Remains I: Dancing Like Flames | Deathcore, Black Metal, Death Metal

2022 war in vielerlei Hinsicht facettenreich und auch ein wenig wie ein Neubeginn, viele Konzerte konnten wieder stattfinden. Viele neue und schöne Releases kamen heraus. Es ist aber nicht alles Gold, was da so glänzt. Clubsterben, ausfallende Shows usw. lassen Böses erahnen, jedoch stirbt die Hoffnung zuletzt.

Es war der erste Song des neuen Albums Pain Remains, den ich hören durfte. Ich war sofort gefesselt und der Song lief in Dauerrotation. Wahnsinn, was bereits dieser Song in mir bewirkte.

Fallujah – Mindless Omnipotent Master| Death Metal, Progressive Metal, Technical Death Metal, Progressive Death Metal

Was für ein Song, was für ein Album. Fallujah sind zurück und gerade dieser Song hat es mir besonders angetan.

Eluveitie – Aidus| Folk Metal

Wow, was soll ich sagen? Wer hätte das gedacht? Eluveitie aus der Schweiz überraschen mich und dieser Song hat sich in mir festgebrannt. Richtig stark. Neue Härtegrade und das gepaart mit einer eingängigen Leichtigkeit, mega gut!

Rise Of Kronos – Cycles| Death Metal

Sympathisch und brutal. Die Jungs haben ein ganz feines Händchen beim Songwriting. Die ganze Scheibe ist super – aber Cycles ist besonders hängengeblieben.

Behemoth – The Deathless Sun | Black Metal, Death Metal

Grundsätzlich muss ich das komplette Album Opvs Contra Natvram benennen, aber ich darf nur einen Song nehmen. The Deathless Sun zündet auf der Platte und auch live dermaßen gut, dass ich mir diesen Song herauspickte. Behemoth waren und bleiben „KVLT!“

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Behemoth – Opvs Contra Natvram | Black Metal, Death Metal

Behemoth sind für mich DIE Band im Extreme Metal. Das, was die „vier“ Herren (ja, offiziell nur drei, aber Seth gehört für mich dazu) da seit Jahrzehnten fabrizieren, ist einfach eindrucksvoll. Opvs Contra Natvram ist auch eine Rückbesinnung auf alte Stärken in Verbindung mit der Weiterentwicklung der Band.