Andrea S. Kuhnke – Zoe Und Zarin Und Der Fluch des Amuletts

Buchtitel: Zoe Und Zarin Und Der Fluch des Amuletts

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 288 Seiten

Genre: Fantasy, Mittelalter

Release: 24.05.2022

Autor: Andrea S. Kuhnke

Link: https://erlebnisautorin.de/

Verlag: Engelsdorfer Verlag Leipzig

Buchform: Taschenbuch

Preis: 14,90 EUR

ISBN-Nummer: 978-3969403273

Arbeit zieht Arbeit nach sich. Schreibt man erst einmal Buchrezensionen, lernt man Autor um Autor kennen. So darf ich euch die Trilogie der Schleswig-Holsteinerin Andrea S. Kuhnke vorstellen. Gebürtig aus Elmshorn, wohnt sie nun im Kreis Steinburg, unweit von Wacken.

Die Rezension zu Band eins Zoe Und Zarin Und Der Magische Wappenring, mit dem alles begann, lest bitte hier. Die Rezension zum Mittelteil der Trilogie Zoe Und Zarin Und Das Siegel Der Wahrheit lest bitte hier.

Wie geht es weiter? Schon einmal vorweg: Man kann Band drei auch lesen, ohne Teil eins und zwei zu kennen. Es macht aber vieles einfacher, wenn man im Thema ist.

Die nunmehr elfjährige Zoe von Falkenauge, geboren 1307, lebt in der Gegenwart auf der Burg Falkenauge. Wie unter Kindern üblich, gibt es neben einem Mittelalterspektakel kleine Reibereien mit Außenstehenden. Zusammen mit dem gleichaltrigen Zarin Falkenau begibt sie sich unfreiwillig zurück auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Beginnend Anno 1192 wird die Grundlage der Geschichte geschaffen, die bis in das Jahr 1203 reicht. Als sie auf der Zeitreise erfährt, dass die Burg durch einen Fluch vom Einsturz bedroht ist, wollen Zoe und Zarin diese natürlich retten. Dadurch beginnen die Wirrungen, die sich gleichzeitig durch Mittelalter und Gegenwart ziehen.

Ich lasse mich jetzt nicht weiter aus. Die spannende Geschichte um eine über siebenhundert Jahre alte Eiche und ein Amulett sollt ihr ja schließlich selbst lesend erleben. Das überraschende Ende schließt die Trilogie passend ab. Ich brauchte wieder nur ein Wochenende, um das Buch zu konsumieren. Es ist wie die ersten Teile: durch die erfahrene Autorin in einer einfachen, klaren Sprache geschrieben. Ihr Stil verändert sich nicht. Dadurch ist es auch besonders für Kinder und Jugendliche ab circa acht Jahren geeignet. Die Handlung ist in die mittelalterliche Geschichte genauso eingepasst, wie in den Alltag von Jugendlichen in der Gegenwart. Da gehören Zank, Streit und Neid genauso dazu, bleibt aber gewaltfrei.

Die Geschehnisse sind trotz der Zeitsprünge leicht verständlich und jederzeit nachvollziehbar. Die Geschichte ist auch als eigenständiger Teil schlüssig.

Ich habe mir die Trilogie der Autorin im Rahmen einer ihrer sehenswerten Erlebnislesungen besorgt. Sie ist gerade jetzt im Sommer viel auf Mittelalterfesten unterwegs. Natürlich bekommt man da die Bücher auch signiert und/oder mit Widmung versehen. Die Termine dafür seht ihr auf ihrer Homepage.