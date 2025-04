Andrea S. Kuhnke – Zoe Und Zarin Und Der Magische Wappenring

Buchtitel: Zoe Und Zarin Und Der Magische Wappenring

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 280 Seiten

Genre: Fantasy, Mittelalter

Release: 2018/2024

Autor: Andrea S. Kuhnke

Link: https://erlebnisautorin.de/

Verlag: Engelsdorfer Verlag Leipzig

Buchform: Taschenbuch

Preis: 14,90 EUR

ISBN-Nummer: 978-3-96940-805-6

Arbeit zieht Arbeit nach sich. Schreibt man erst einmal Buchrezensionen, lernt man Autor um Autor kennen. Aufgrund des Erscheinens der zweiten Auflage darf ich euch die Trilogie der Schleswig-Holsteinerin Andrea S. Kuhnke vorstellen. Gebürtig in Elmshorn, wohnt sie nun im Kreis Steinburg, unweit von Wacken.

Band eins, mit dem alles begann…

Wir befinden uns erst einmal im Mittelalter. Burgherr Heinrich von Falkenauge zeugt im Jahre Anno 1283 nahezu gleichzeitig zwei Kinder. Eines davon natürlich nicht ehelich. Da er die Mutter mit dem Kind aus seiner Burg werfen lässt, belegt die Dame Heinrichs Wappenring mit einem Fluch. Die eigentliche Geschichte beginnt dann ein paar Jahre später.

Zoe ist gefangen auf der Burg, darf sie nicht verlassen. Ihre Tante Morphia herrscht mit eiserner Faust. Dass das natürlich nicht auf Gegenliebe stößt, ist klar. Zoe beginnt nach Wegen zu suchen, um der Burg zu entfliehen. Dabei kommt die Wahrheit um den Wappenring, den sie am Finger trägt, ans Licht. Nur der Träger dieses Ringes ist der wahre Herrscher auf der Burg. Morphia will den magischen Ring, um die Herrschaft zu erlangen. Als Zoe erfährt, dass ihre Eltern nicht wie angenommen von Wegelagerern überfallen wurden, sondern von einem Fluch gefangen gehalten werden, will sie diese befreien. Durch eine Zeitreise trifft sie auf den gleichaltrigen Zarin Falkenau, der in der Gegenwart im kleinen Städtchen unterhalb der Burg lebt. Er wird in der Schule gemobbt. Seine Eltern sind Koch und Künstlerin, er der Klassenbeste. Neid ist halt nichts für den Mob und so macht ihm ein Klassentrio das Leben zur Hölle.

So beginnt ein Abenteuer, das in beiden Welten spielt. Ich lasse mich jetzt nicht weiter aus. Ich brauchte nur ein Wochenende, um das Buch zu konsumieren. Es ist durch die erfahrene Autorin in einer einfachen, klaren Sprache geschrieben. Dadurch ist es auch für Kinder und Jugendliche geeignet. Die Handlung ist trotz der mittelalterlichen Geschichte und dem Schulmobbing nahezu gewaltfrei. Klar lassen sich Auseinandersetzungen nicht wegdiskutieren, es werden aber keine Gewaltszenen dargestellt.

Die Geschehnisse sind trotz der Zeitsprünge leicht verständlich und jederzeit nachvollziehbar. Die Geschichte ist als ohne Teil zwei und drei schlüssig.

Ich habe mir die Trilogie der Autorin im Rahmen einer ihrer sehenswerten Erlebnislesungen besorgt. Sie ist gerade jetzt im Sommer viel auf Mittelalterfesten unterwegs. Natürlich bekommt man da die Bücher auch signiert und/oder mit Widmung versehen. Termine seht ihr auf ihrer Homepage.