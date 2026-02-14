Stefanie Lasthaus – Der Onyxpalast – Wo Die Seelen Brennen

Der Onyxpalast – Wo Die Seelen Brennen ist ein komplexer Fantasyroman von Stefanie Lasthaus, der am 17.12.2025 im Penhaligon Verlag erschienen ist. Das 512 Seiten starke Paperback in Klappenbroschur setzt die umfangreiche Romantasy-Trilogie fort und verspricht eine Geschichte, in der Liebe selbst über den Tod hinaus Bestand hat.

Stefanie Lasthaus, die im Ruhrgebiet aufwuchs, sammelte nach ihrem Studium internationale Erfahrungen. Ihre vielseitigen Fähigkeiten spiegeln sich in ihrem bildhaften, detailreichen Erzählstil wider, der Leserinnen und Leser tief in ihre fantastischen Welten hineinzieht.

Die Story von Der Onyxpalast – Wo Die Seelen Brennen:

Wieder in Cardiff ringt Gwen mit dem Gedanken, Aran für immer verloren zu haben. Doch eine neue Bedrohung rückt näher: Orcus, der finstere Herrscher der römischen Unterwelt, richtet seinen Zorn nicht nur gegen Annwyn, sondern auch gegen sie. Um sie zu schützen, bringt Aran sie zurück in sein Reich. Dort geraten die Verhältnisse zunehmend außer Kontrolle. Eine uralte Kraft erwacht und verändert Aran auf beunruhigende Weise – so sehr, dass Gwen den Gott, den sie liebt, kaum noch erkennt. Als alles auf einen Wendepunkt zusteuert, fasst sie einen waghalsigen Entschluss: Gemeinsam mit Arans mächtigen Verbündeten will sie das Unmögliche wagen, um sowohl ihn als auch Annwyn vor dem Untergang zu bewahren.