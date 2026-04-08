Sophie Kim – Der Gott Und Die Füchsin

Buchtitel: Der Gott Und Die Füchsin

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 464 Seiten

Genre: Fantasy, Romantasy

Release: 11.02.2026

Autor: Sophie Kim

Link: https://www.penguin.de/buecher/sophie-kim

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Taschenbuch, Hörbuch, eBook

ISBN-Nummer: 978-3-453-32391-9

Die junge Autorin Sophie Kim hat die koreanische Mythologie für sich entdeckt und lässt diese Wesen, Götter und Monster gekonnt in ihre Geschichten einfließen. Nachdem ihre Jugendbuchtrilogie Kings & Thieves ein voller Erfolg war und unter anderem mit dem 1. Platz der Sunday-Times-Bestsellerliste belohnt wurde, wagt sie sich mit Der Gott Und Die Füchsin nun auch in den Bereich der Fantasy für Erwachsene und lässt damit ihre Geschichten etwas düsterer und leicht spicy werden. Das Buch wird in Deutschland als Paperback, Hörbuch und eBook veröffentlicht und hat bereits erste Fans gewonnen.

Die Story von Der Gott Und Die Füchsin:

Kim Hani arbeitet versteckt als Angestellte in einem Café, als sie den gefallenen Trickser-Gott Seokga kennenlernt, der aus dem Reich der Götter verbannt wurde und nun zur Buße abtrünnige Dämonen jagen muss. Als ein besonders mächtiger und tödlicher Dämon die Stadt heimsucht, bekommt Seokga die Chance, seinen Platz unter den Göttern zurückzuerlangen, sofern er den Dämon und die Blutrote Füchsin tötet. Eine schwierige Aufgabe, da Kim Hani die Blutrote Füchsin ist, mittlerweile als seine Assistentin arbeitet und alles dransetzt, unentdeckt zu bleiben und ihn in die Irre zu führen. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt …