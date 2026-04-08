Junius: veröffentlichen am 26.06.2026 ihr neues Album „Sotera“

Die Bostoner Post-Metal-Band Junius veröffentlicht am 26. Juni über Prosthetic Records/MNRK ihr neues Album Sotera. Sotera ist das erste Album in voller Länge von Junius seit fast einem Jahrzehnt und folgt auf das 2017 erschienene Eternal Rituals For The Accretion Of Light, ein Album, über das Rolling Stone wie folgt schrieb: „führt den mal schwebenden, mal krachenden Sound der Band an noch vielfältigere Orte.“

Produziert von Junius-Sänger/Gitarrist Joseph E. Martinez und Tom Syrowski (Blackberry Smoke, Mastodon).

Sotera ist nach Martinez’ Worten „wie eine Wiedergeburt für die Band“ und „ebenso sehr ein Akt der Hingabe wie ein Musikstück.“

Der Ambient-Shoegaze-Metal von Sotera verbindet klare, weitläufige Klangflächen mit eingängigen Melodien und einer kontrollierten Intensität. Die Stücke wirken vielschichtig und entfalten ihre Wirkung besonders dann, wenn man sich Zeit für sie nimmt. Getragen von kraftvollen, zugleich fein abgestimmten Dynamiken entsteht ein Sound, der zwischen ruhigen Passagen und dichteren Momenten eine ausgewogene, nahezu symphonische Entwicklung zeigt.

Während sich frühere Veröffentlichungen von Junius mit existenziellen Themen wie Katastrophen, Samsara oder dem Leben nach dem Tod beschäftigten, richtet Sotera den Fokus stärker auf gegenwärtige Aspekte – insbesondere auf die Idee von Ausgleich und Balance durch das Göttlich-Weibliche.

„Das Wort ‚Sotera‘ ist die weibliche Form von ‚Retterin‘ oder ‚Beschützerin‘ im Griechischen und hat perfekt eingefangen, worum sich das Album dreht“, erklärt Martinez. „Dieses Album ist eine musikalische Anrufung, die das Göttlich-Weibliche als Kraft der Transformation und des Gleichgewichts erforscht. Medea steht an der Schwelle. In Sotera rufen wir Hekate, ihre Mutter, an, uns bei ihrer Auferstehung zu führen. Das Orakel als liebevolle, aber ignorierte Prophetin. Lucifera erscheint als die bestrafte Lichtbringerin. Die Initiatrix ist diejenige, die den Ritus beginnt.“

Der erste aus Sotera veröffentlichte Titel ist der mitreißende Song Initiatrix. Direkt und prägnant untersucht Initiatrix den Einsatz bewusster Gesten als Impulsgeber für kognitive und emotionale Veränderungen.

„Initiatrix fasst das Album in 3 Minuten und 23 Sekunden zusammen und fängt den Kern der Platte ein“, sagt Martinez. „Es geht darum, sich bereitwillig auf eine rituelle Transformation einzulassen, um Veränderung zu bitten und die Konsequenzen dieser Entscheidung zu akzeptieren.“

Sotera Tracklist:

1. Disciple

2. The Oracle

3. Summon Her

4. Initiatrix

5. Darkwater

6. Serpent

7. Lucifera

8. Scythian

About Junius:

Versucht man, Junius auf ein einzelnes Label, eine klare Beschreibung oder ein bestimmtes Adjektiv festzulegen, greift das zu kurz – die Band entzieht sich solchen Einordnungen konsequent. Seit über zwanzig Jahren bewegt sich das Quintett aus Boston mühelos zwischen Gegensätzen: zwischen Schreien und Stille, Rauheit und Glanz, erdrückender Intensität und hypnotischer Zurückhaltung. Dabei loten sie das einzige Genre, das sie ansatzweise umfasst – den Metal – immer weiter aus, dehnen dessen Grenzen und gestalten es stetig neu.

„Mythischer, atmosphärischer, melodischer Post-Metal?“ lautet Martinez’ Vermutung, als er gebeten wird, eine kurze Beschreibung des Sounds von Junius zu geben. „Im Laufe der Jahre wurden wir als Post-Punk, Post-Rock und nun als Post-Metal bezeichnet, in dieser Reihenfolge. Wir haben uns nie wirklich groß um das Etikett gekümmert, aber Post-Metal scheint das zu sein, worauf sich die Leute bei uns geeinigt haben. Wir sehen es als harte Musik, die Bewegung und Melodie über Aggression um ihrer selbst willen stellt. Wir haben immer versucht, Schwere mit emotionalem Auftrieb in Einklang zu bringen. Die Schwere schafft die Anziehungskraft, aber die Melodie ist es, die dich in den Äther trägt.“