The Prodigy: kündigen Deutschland-Tour für November 2026 an

The Prodigy sind drauf und dran 2026 zu ihrem bisher größten Jahr zu machen. Nachdem sie vergangenes Jahr denkwürdige Headline-Performances bei international bekannten Festivals wie Summersonic (Japan), Coachella (USA) und Glastonbury (UK) absolviert haben, werden Liam H und Maxim Mitte April eine ausverkaufte UK/Irland-Tour starten, die sich so schnell verkaufte wie keine andere dortige Konzertreise der Band in 35 Karrierejahren.

Fans auf dem europäischen Festland können sich nun außerdem auf spektakuläre Shows im Herbst freuen. Im November werden The Prodigy für drei Headline-Konzerte nach Deutschland kommen!

Der Ticket-Vorverkauf startet am 10. April um 10:00 Uhr hier.

18.11.2026 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20.11.2026 – (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

21.11.2026 – (DE) Berlin, Velodrom

Bei den Konzerten werden The Prodigy eine neue Live-Performance präsentieren, unterstützt von den langjährigen Live-Mitgliedern Rob Holliday (Gitarre) und Leo Crabtree (Schlagzeug). Atemberaubende Visuals und erschütternde Bässe sind ebenso garantiert wie die schier grenzenlose Energie, die die Band bei ihren Auftritten so legendär macht.

„Yes Europe… beats and bassline set to destroy mode“, verspricht die Band. „See you for our tour in November peoples… Fire!“

Neue Musik befindet sich aktuell in Arbeit.