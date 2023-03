Download Germany 2023: jetzt an zwei Tagen – Lineup bestätigt

Das Download Germany Festival kehrt nach seiner erfolgreichen Premiere im Vorjahr auf den Hockenheimring zurück und wird am 23. und 24. Juni 2023 über zwei Tage stattfinden. Das Festival wird einige der bekanntesten Bands aus der internationalen Metal-, Hardcore- und Punkszene präsentieren.

Das Line-up umfasst einige der bekanntesten Namen der Branche, darunter Slipknot und Volbeat als Headliner. Auch The Prodigy und Parkway Drive treten als Headliner auf. Weitere bekannte Bands, die das Festival bereichern werden, sind unter anderem Amon Amarth, Kreator, Clutch, Disturbed, Nothing More, Coheed And Cambria, I Prevail, The Amity Affliction, Within Temptation, Lorna Shore, Malevolence, Stand Atlantic, Bob Vylan und Wargasm.

Erstmals bietet das Festival eine Camping-Option an, für die Camping-Tickets ab 80 € erhältlich sind. Um die Abläufe vor Ort weiter zu vereinfachen, wird das gesamte Event in diesem Jahr cashless sein.

Weitere Informationen zum Festival, zum Camping und Ticketing sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf der Website des Festivals unter www.downloadgermanyfestival.de zu finden.

Mehr Informationen findet ihr in unserem Festival Guide: