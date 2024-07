Samurai Pizza Cats im Interview

Time For Metal / Anja:

Hallo, schön, euch zu treffen. Endlich konnten wir euch mal live sehen. Wir wollten damals zu euch nach Nürnberg, leider hat es nicht geklappt. Es war an dem Tag, als das Glatteis war, also war es nicht ganz so tragisch.

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Das tut mir natürlich leid, aber ich glaub, an dem Tag war eh‘ viel Chaos bei der Organisation. Wir hatten sowieso bei der ganzen Süddeutschland-Tour etwas Probleme dorthinzukommen, weil die Wetterlage so schwierig war. Wir standen dann mit dem Nightliner nachts an irgendeiner Autobahnauffahrt und wussten nicht, ob wir überhaupt noch von da wegkommen. Vielleicht lag es ja auch daran, aber ich kann’s dir leider nicht genau sagen.

Time For Metal / Anja:

Aber heute haben wir euch gehört, war supercool, hat uns sehr gefallen! Wir sind eben Metalcore Freaks!

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Sehr gut.

Time For Metal / Anja:

Deswegen sind wir ja auch hier. Wie hat euch der Auftritt gefallen?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Mega. Die erste internationale Show für uns und dann direkt auf einem Festival. Wir hatten erst Angst, ob überhaupt einer zu uns kommt, um uns zu sehen. Aber man hat gesehen, wir hatten Spaß und es waren ja doch mehr als zwei Leute da, von daher ganz gut.

Time For Metal / Anja:

Ich denke, im Ausland sind die Leute doch viel offener für neue Musik/neue Bands als in Deutschland, oder?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Ja. Du machst dir halt erst mal so Sorgen. Uns gibt es ja erst so ca. eineinhalb Jahre, wenn man es genau nimmt, fast zwei Jahre. Da macht man sich schon seine Gedanken. Im Januar waren wir schon überrascht, dass es mit The Butcher Sister so gut auf der Tour funktioniert hat und dass so viele Leute Spaß hatten, vorbeizukommen. Da hat man schon mal Angst, „Hey, wir fahren ins Ausland, so ca. zehn Stunden und hinterher ist da dann kein Mensch“. Aber alles sehr positiv heute.

Time For Metal / Anja:

Finde ich auch. Wie schaut es denn zurzeit aus? Du hast eben die Tour erwähnt. Das war im Januar, das ist ja schon ein kleines Stück her.

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Ja, ein kleines bisschen. Hat tatsächlich den Hintergrund, dass wir jetzt in die Album-Phase gehen. Das kann man schon so sagen. Wir hatten jetzt erst etwas renoviert. Wir haben unser neues Studio eingerichtet, weil wir gemerkt haben, es wird ein wenig größer und dann braucht man eben mehr Platz. Da reicht der kleine Raum nicht mehr. Da haben wir uns eben ein bisschen umgeschaut, ein wenig renoviert und sind jetzt so weit, dass wir sagen können, wenn wir zurückkommen, dann geht’s los.

Time For Metal / Anja:

Das klingt doch gut. Weiß man schon, wann das Album rauskommen soll?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Das steht noch nicht fest. Das müssen wir mit Label usw. erst mal noch bereden. Dann schauen wir, wann wir es platzieren wollen. Da gehen wir jetzt erst mal relativ ungezwungen rein, auch weil noch einiges an Shows kommt.

Time For Metal / Anja:

Wie sieht es denn in der nächsten Zeit mit Shows aus?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Wir sind als Nächstes auf dem Summer Breeze.

Time For Metal / Anja und Christian:

Yeah. Da sind wir auch vertreten!

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Ja cool, sehr schön. Es kommen dann noch zwei Shows, die relativ spontan angekündigt werden, aber die sind noch geheim. Was haben wir denn noch? Da war noch was. Fällt mir grad nicht ein, aber noch zwei, drei Festivals. Aber bis Ende des Jahres passiert noch einiges. Zum Glück.

Time For Metal / Anja:

Wenn ihr an euer letztes Album zurückdenkt, wollt ihr in dem Stil bleiben oder was Neues probieren?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Auf jeden Fall. Wenn man unser Album gehört hat, dann merkt man auch, dass wir uns nie so an einem roten Faden orientieren. Wir machen einfach das, worauf wir Lust haben und das ist auch live so. So wie heute. Es kommt auch auf die Leute an. Ist es etwas Härteres oder kommt es mehr entspannter rüber. Genauso gehen wir auch ins Songwriting.

Time For Metal / Anja:

Wenn ihr so an die letzten zwei Jahre zurückdenkt, gab es bestimmt tolle Augenblicke und eher nicht so schöne Augenblicke. Gibt es da etwas Bestimmtes, an das ihr euch erinnert?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Prinzipiell die ganze Reise, die wir von Anfang an hatten, ist wie ein Fiebertraum, muss man einfach so sagen, wie es ist. Auch jetzt heute in Tschechien eine Show zu spielen, vor einigen Hundert Leuten. Die hatten einfach Spaß an dem, was wir so machen. Es war so, als wäre jeder Schritt, den wir bisher gemacht haben, voll gut. Wir sind bisher noch nicht so richtig voll gegen die Wand gelaufen. Es ist vielleicht auch unser Arbeitsstil, dass, selbst wenn was negativ ist, das gar nicht so groß aufzuwiegeln, sondern das Beste daraus zu machen. Wenn man zum Beispiel ein Video drehen will und dann ist was mit der Location oder die springen kurzfristig ab, dann versuchen wir einfach was Neues draus zu machen. Da, wo Pizza Homicide gedreht wurde, war es ursprünglich gar nicht geplant. Wir haben uns monatelang Gedanken gemacht, wo wir das drehen könnten. Wir hatten zwei Pizzerien zur Auswahl, die das wirklich mit uns machen wollten. Am Ende des Tages war es dann so, dass die abgesprungen sind, weil sie Bedenken wegen des Marketings und so hatten. So eine Pizzeria in Castrop-Rauxel muss sich, denk ich, um Onlinemarketing keinen Kopf machen, aber das ist ein anderes Thema. Dann haben wir eben gesagt, dann bauen wir uns unsere eigene Pizzeria. Wir haben dann von einem Caterer den Pizzaofen und so Zeugs angemietet. Dann haben wir daraus das Beste gemacht, was geht. Klar, war es etwas stressiger, aber deswegen ist es ja nicht gleich negativ. Das ist eben unsere Einstellung.

Time For Metal / Anja:

Also quasi, wenn was nicht klappt, dann machen wir es eben anders!

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Genau. Reboot, Neustart. Versuchen wir was Neues. Geht das Thema, funktioniert das? Wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir eben andersrum.

Time For Metal / Anja:

Ihr würdet also nicht sagen, ihr würdet was ändern oder hättet lieber was anderes gemacht?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Genauso weiter.

Time For Metal / Anja:

Weil du gerade von Pizza sprichst. Euer Name kommt ja eigentlich von dieser Anime-Serie. Hat das dann auch etwas mit Pizza zu tun? Ihr seid quasi die Samurai Pizza essenden Katzen?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Ja, das ist unser Antlitz. Der Name ist Programm. Pizza ist Leben.

Time For Metal / Anja:

Ich geb zu, ich habe die Serie nicht gekannt.

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Pizza ist Leben.

Time For Metal / Anja:

Natürlich, wen hat sie noch nicht gerettet. Kalt oder warm – egal!

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

So. Die Ergonomie. Alles einfach perfekt. Eine perfekte Symbiose aus Teig und Käse.

Time For Metal / Anja:

Und die Pizza ist heute auch geflogen, habt ihr das gesehen?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Ja, die Pizza ist heute geflogen und es wurde auf ihr gesurft, das fand ich auch sehr interessant, das haben wir auch noch nicht gesehen.

Time For Metal / Anja:

Das Publikum war echt mega. Wir sind da gerade erst angekommen und dachten, die surfen auf ’ner Pizza? Wie geil. Kinder im Alter von drei oder vier Jahren stehen da und moshen mit.

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Das hatten wir damals, als wir auf Die Festung Rockt gespielt haben. Das fand ich so niedlich, da waren viele kleine Kinder. Wie alt waren die? Maximal vier. Also irgendwas zwischen vier und 22.

Time For Metal / Anja:

Der Trend geht ja dazu, dass Kinder auf Konzerte oder Festivals mitgenommen werden.

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Voll super. Das ist auch einfach schön, dass man ein Publikum hat, das eine breite Altersstruktur hat. Du hast hier Vierjährige rumhüpfen oder bei der Band, die vor uns gespielt hat, war ein mindestens 60 Jahre alter Mann, der Crowdsurfing gemacht hat. Das ist einfach Wahnsinn – wunderschön. Dass da so eine Verbindung geschaffen wird, ist einfach toll.

Time For Metal / Anja:

Euer Gitarrist Daniel ist ja leider nicht dabei.

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Ja, der spielt ja auch bei Electric Callboy mit und das ist dann mit der Tour etwas kollidiert. Aber wir haben den David von The Butcher Sister dabei. Wir haben ihn dann gefragt, ob er Bock hat mitzufahren und dann meinte er eben – warum nicht?!

Time For Metal / Anja:

Wollt ihr noch was an eure Fans da draußen sagen?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Wir mögen euch ganz doll. Ihr seid wunderschöne Menschen. Bitte keine Pizza mit Ananas. Das macht man nicht!

Time For Metal / Anja:

Aber Pizza Crowdsurfen ist ok!

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Auf jeden Fall. Bin ich Fan von. Das sollten wir in Zukunft einführen. Ich bin dafür, dass Roberto bei uns in Zukunft Pizza Stage Dived!

Time For Metal / Anja:

Schaut ihr euch heute Abend noch ’ne Band an?

Samurai Pizza Cats / Sebastian Fischer:

Ja. Alpha Wolf!