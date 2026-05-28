Crimson Glory: kündigen Listening-Party zu neuem Album „Chasing The Hydra“ an

Crimson Glory haben gemeinsam mit BraveWords Records eine kostenlose Listening-Party auf Bandcamp angekündigt, um das neue Album Chasing The Hydra zu feiern. Die Veranstaltung findet am 5. Juni um 13 Uhr EST statt. Mit dabei sind Ben Jackson und Travis Wills, die den Fans während des Streams Einblicke in die Entstehung der Platte geben und Fragen beantworten sollen.

Gitarrist Ben Jackson zeigte sich im Vorfeld erfreut über die anhaltende Resonanz auf das Comeback der Band. „It’s been nice,“ sagte er gegenüber BraveWords. „People have been very open to the band coming back and everybody’s very happy and enthusiastic about it. I’ve always wanted to keep the band going on a constant; music is in my blood, it’s my life. I want to play in a band that has respect and some notoriety and can get some live gigs. Crimson Glory, we have a legacy, we have a following, and when we bring the band back the doors automatically open. We can play big festivals and put out a record. We don’t want to sit idly by anymore.“

Bereits im Vorfeld sind erste Rezensionen zu Chasing The Hydra aufgetaucht und fallen größtenteils überschwänglich aus. Mehrere Magazine und Medien sprechen von einem triumphalen Comeback, das an die großen Tage von Crimson Glory anknüpfe. Besonders hervorgehoben werden die dramatische, theatralische Atmosphäre sowie die Leistung von Sänger Travis Wills.

Mit Ben Jackson, Jeff Lords und Dana Burnell sind drei Gründungsmitglieder weiterhin an Bord. Bereits 2023 ergänzten Travis Wills als neuer Sänger und Mark Borgmeyer als Gitarrist die Besetzung.

Chasing The Hydra erscheint mit folgenden Songs: Redden The Sun, Chasing The Hydra, Broken Together, Angel In My Nightmare, Indelible Ashes, Beyond The Unknown, Armor Against Fate, Pearls Of Dust und Triskaideka.

Auch live werden Crimson Glory 2026 wieder viel unterwegs sein, unter anderem mit Terminen beim Wacken Open Air in Wacken, beim Turock in Essen sowie bei weiteren Festivals und Clubshows in Europa und den USA.