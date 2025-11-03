Keep It True Legions Festival: Savatage kommen 2026 nach Geiselwind

Der Nachfolger vom Keep It True Rising in Würzburg 2026 steht fest. Es geht nach Geiselwind in die dortige Eventhalle am 8. und 9. August 2026. Headliner sind Savatage. Viele Worte über diese legendäre Band zu verlieren, ist nicht notwendig. Wie Savatage in diesem Sommer zu erleben waren, ist hier (Klick) zu finden.

Das Statement vom Keep It True Team:

„Keep It True Legions – 8. & 9. August 2026.

Eventhalle Geiselwind – Ein neues Kapitel beginnt!

Alle Freunde und Fans von Keep It True – die Legions erheben sich wieder!

Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen wir die Flamme am Leben erhalten haben, sind wir stolz darauf, ein neues Kapitel in der Geschichte der Keep It True-Familie aufzuschlagen:

Keep It True Legions, das am 8. und 9. August 2026 in der mächtigen Eventhalle Geiselwind stattfindet.

Diese legendäre Location bietet perfekte Voraussetzungen für unsere traditionelle Heavy Metal Feier – eine riesige Halle mit fast 4000 Plätzen, Top-Sound, hervorragender Sicht auf die Bühne, gute Anbindung direkt an die Autobahn A3 und jede Menge Parkplätze, Hotels, Restaurants und Campingmöglichkeiten direkt um die Ecke. Unsere jährliche April-Ausgabe findet natürlich in Lauda-Königshofen statt.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Savatage endlich eine der größten und wichtigsten Bands unseres Genres buchen konnten. Es ist ein großer Erfolg in der Geschichte von Keep It True, umso mehr, als alle anderen Bands, die bereits gebucht wurden, genauso legendär sind. Bitte unterstützt uns bei diesem neuen Abenteuer, wir versuchen immer, die bestmögliche Qualität für euch treue Fans zu liefern.

Da der Savatage-Tag ein Sonntag ist, endet die Show an diesem Tag bereits um 23 Uhr, sodass die Leute sich entweder entscheiden können, ob sie am Montag statt am Freitag freinehmen oder einfach nach dem Headliner nach Hause fahren möchten.

Begleite uns an diesem epischen Wochenende voller Legenden und aufstrebender Krieger,

Wo sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Heavy Metal unter einem Banner vereinen – Keep It True Legions 2026!

Wochenend- und Tagestickets ab sofort bei www.keep-it-true.de/tickets erhältlich

Camping:

Camping wird von Freitag bis Montag direkt neben dem Veranstaltungsort möglich sein!

Campingtickets sind erhältlich bei:

www.keep-it-true.de/tickets

Vielen Dank für all eure Unterstützung“

Die weiteren bisher bekannten Bands sind unter anderem: Armored Saint, Metal Church, Crimson Glory, Riot City, Tailgunner, Sacred, Front Row Warriors, Trovão, Pentagram, Sintage, Hunger, Aquilla