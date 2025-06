Savatage am 14.06.2025 auf „2025 European Summer Tour“ in der Turbinenhalle, Oberhausen

Event: Savatage – 2025 European Summer Tour

Bands: Savatage, Induction

Ort: Turbinenhalle, Im Lipperfeld 23, 46047 Oberhausen

Datum: 14.06.2025

Kosten: VVK 69 €, sold out

Zuschauer: ca. 3000

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Progressive Metal, Progressive Rock

Links: https://turbinenhalle.de/

Setlist Savatage:

Welcome Jesus Saves Sirens Another Way The Wake Of Magellan This Is The Time (1990) Strange Wings The Storm Morning Sun Handful Of Rain Chance Starlight / I Am Temptation Revelation / Mozart And Madness Dead Winter Dead The Hourglass Gutter Ballet Edge Of Thorns Believe Taunting Cobras Hall Of The Mountain King Power Of The Night

“An manchen Tagen behaupte ich, dass Savatage die beste Metalband der Welt sind. An allen anderen Tagen erzähle ich Blödsinn“.

„Eine magische Nacht".

„Wer bei Believe nicht Schweiß und Tränen in den Augen hatte, der hat keine Emotionen.“

„Jahrhundertkonzert! Leben kann zu."

Das sind einige Zitate von Menschen, die den Abend in Oberhausen erleben durften. Mit Superlativen zu hantieren, ist in Zeiten von Social Media und Säue durch jedes Dorf treiben, mit Vorsicht zu genießen. Was sich am Samstag, 14.06.2025 in der Turbinenhalle zugetragen hat, dürfte so ziemlich jedem Menschen, der die Show von Savatage erlebt hat, tief im Gedächtnis bleiben.

Savatage in einem kleineren Rahmen und nicht nur auf Wacken? Ungläubiges Staunen war die Folge. Zwei Konzerte in Deutschland, einmal Oberhausen und am 19.06. in München sind dabei. Beide Konzerte sind schnell ausverkauft. München wird hochverlegt ins Zenith. In Oberhausen steht auch eine große Halle. Da findet eine Ballermann-Party statt. Ob in anderen Städten in NRW größere Locations verfügbar sind, lässt sich nicht sagen. Viele Fans sind bereits am Freitag da und nehmen Kind Diamond mit. Time For Metal war in Wiesbaden. (Bericht hier später). Fans aus ganz Europa sind vor Ort. Klar, Benelux, aber auch Spanien, Polen, Italien. Savatage sind so was wie eine unvollendete Legende. Unfassbare Alben wie Power Of The Night, Hall Of The Mountain King, Streets: A Rock Opera oder Gutter Ballet. Aber auch Trans-Siberian Orchestra, allen voran in den USA deutlich erfolgreicher als Savatage. Dazu ein Zitat von Bassist Johnny Lee Middleton: Trans-Siberian Orchestra ist fürs Portemonnaie. Savatage ist Spaß.

Im Vorfeld ist vor allem die Erkrankung von Jon Oliva ein großes Thema. Savatage 2.0? Geht Savatage überhaupt ohne Jon Oliva? Genug der Vorrede. Es ist kochend heiß in Oberhausen. Tagsüber mehr als 30 Grad, am Nachmittag leichte Schauer und eine entsprechende Luftfeuchtigkeit. Am Vortag war hier King Diamond. Die Halle ist entsprechend aufgeheizt und heute ausverkauft. Die Folge ist Schwerstarbeit für das Sanitäter-Team. Wer auf Wasser setzt, dürfte klar im Vorteil sein. Alkohol bei paralleler Sauna ist keine so gute Idee. Gegen 21:10 Uhr wird es dunkel und Savatage kommen ohne großes Tamtam auf die Bühne und begrüßen mit Welcome. Was bereits in diesem Moment passiert, ist mit dem Begriff magisch zusammengefasst. Es ist wie ein Streichholz, das du in ein Pulverfass wirst. Die Halle scheint ab Jesus Saves und vor allem Sirens komplett durchzudrehen. Kollektives Mitgrölen, Ausrasten, Tanzen oder was auch immer. Die Halle und die Band haben sich in eine eigene Umlaufbahn katapultiert. Es ist eine unfassbare Atmosphäre, die das Quintett fast ungläubig zur Kenntnis nimmt. Wer anfänglich an Zak Stevens zweifelte, wird durch den Sänger eines Besseren belehrt.

Aber was spielt Chris Caffery da eigentlich? Und der ehemalige Metal-Church-Drummer Jeff Plate? Natürlich ist auch Al Pitrelli an der zweiten Gitarre in Topform. Was ist das für eine Präzision? Ohne die große Show, nur mit Videoanimationen als Backdrop, lassen Savatage die Musik sprechen. Highlights? Lassen sich nicht benennen, der ganze Gig ist nahezu unbegreiflich und einfach nicht von dieser Welt. Daran haben auch die beiden Session-Keyboarder Paulo Cuevas und Shawn McNair ihren Anteil.

Stimmung? Hm, aus einer anderen Dimension. Die Turbinenhalle hat die Turbine angeworfen und kreist mit 3.000 Menschen und einer Band durch spezielle metallische Galaxien. The Wake Of Magellan ist von A-Z ergreifend. Was produzieren die Herren da den für einen Kanon? Das kann nur eine Band auf dieser Welt. This Is The Time (1990) und Handful Of Rain lösen die letzten Fesseln und spätestens als Chance und Gutter Ballet erklingen, besteht die Gefahr, dass die Turbinenhalle aus der Umlaufbahn fliegt und ihre Turbine verliert. Wie geil ist das eigentlich?

Dann legen Stevens und Co. Edge Of Thorns nach. Hey, das Dach hebt so langsam aber sicher ab. 3.000 Fans in einem kollektiven Rausch. Es gibt keinen Menschen in der Halle, der nicht klitschnass ist. Im Regelfall ist es der eigene Schweiß, es können aber auch die Tränen vom Menschen neben dir sein. Oder der Inhalt eines Trinkbechers. Es ist eine totale Euphorie in der Halle, die sich nicht beschreiben, sondern nur selbst erfahren lässt. Was dann passiert, ist Magie, der Zauber der Klänge, das imaginäre Band, das Künstlerschaft und Fans verbindet und diese Momente tief in das Gehirn der beteiligten Personen fräst. Jon Oliva erscheint auf dem Bildschirm und intoniert Believe. Was in diesem Moment passiert, ist ohne Worte. Believe, Schweiß, Tränen. Wer hier keine feuchten Augen hat, der hat keine Emotionen.

Bevor das Schiff komplett kentert, eine Atempause mit Taunting Cobras. Das ergibt bei den Temperaturen und den vorherigen Erlebnissen ganz viel Sinn. Aber da fehlt noch was, oder? Genau, der Mountain King und nochmals geht das Publikum komplett steil. Die Superlative sind längst alle aufgebraucht und Publikum und Band bestaunen sich gegenseitig. Was passiert hier gerade? Eigentlich sollte schon Schluss sein. Der Magie des Abends können sich die Musiker auf der Bühne anscheinend auch nicht entziehen. 40 Jahre alt, aber immer noch so faszinierend wie am Anfang und die Zusammenfassung des Abends: Power Of The Night!

Es lassen sich nur schwer Worte finden für einen Abend, an dem musikalische Enthusiasten, Musiker und Musikerinnen, Schreiberlinge und Schreiberinnen, Menschen mit Kameras um den Hals und die Nerds selbst so dermaßen euphorisiert sind. Wer die Chance hat, Savatage 2025 zu erleben – nicht nachdenken, nicht an den kommenden Tag denken – einfach hingehen. „Take a Chance, Take a, Take a Chance, yeah“.

Eine Vorband war auch zu erleben, die aber gegen die geballte Weltklasse von Savatage maximal eine Randnotiz ist. Induction sind bestimmt keine schlechten Musiker und haben auch einige gute Tracks komponiert. Aber das Quintett wird anerkennen müssen, dass es am heutigen Abend nicht zu mehr als einer Statistenrolle reicht. Das ist kein unwürdiges Behandeln der Qualität der Band. Egal wer und was, heute hätte es nur für eine Band der Welt zu mehr als einer Statistenrolle als Opener für Savatage gereicht. Das ist Savatage selbst.

Der Bericht soll mit einem Zitat aus einem Songtext des Jahres 1995 schließen:

„But this is the time and this is the place, And these are the signs that we must embrace, The moment is now, in all history, The time has arrived and this is the one place to be“