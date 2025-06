Between The Buried And Me: kündigen ihr Debüt auf InsideOutMusic an: „The Blue Nowhere“ erscheint am 12.09.2025

Nach 25 Jahren und zehn genreprägenden Alben in ihrer legendären Karriere kehrt die für den Grammy nominierte Band Between The Buried And Me mit ihrem bisher eindringlichsten und vielseitigsten Album zurück: The Blue Nowhere, das am 12. September über InsideOutMusic erscheint. Die Veröffentlichung ist gleichzeitig das Debüt der Band bei diesem Label.

Die Band ist bekannt für ihre Konzeptalben, und Sänger Tommy Rogers erklärt, dass die zehn Tracks umfassende Sammlung „in einer Welt existiert, die nicht an eine Handlung gebunden ist. Es geht mehr um ein Gefühl, in dem die Songs für mich leben.“ Er beschreibt den lyrischen Ansatz von The Blue Nowhere als „Tagebucheinträge, flüchtige und introspektive Gedanken – manchmal chaotisch, je nach Musik.“

Die Band bietet ihren Fans mit der Veröffentlichung von Things We Tell Ourselves In The Dark und dem dazugehörigen Video unter der Regie von Miles Skarin einen ersten Eindruck vom neuen Album.

Regisseur Miles Skarin gibt einen Einblick in den Clip: „Für Things We Tell Ourselves In The Dark wollten wir das Hotel aus dem Albumkonzept und dem Artwork nachbauen – wir haben das Hotel anhand des Artworks in 3D modelliert und begonnen, Aufnahmen davon zu verschiedenen Tageszeiten zu machen. Marigold ist ein Thema, das sich durch das gesamte Album zieht, daher haben wir eine Szene, in der viele Marigold-Blütenblätter das Hotel bedecken. Das war eine ziemlich intensive Partikelsimulation, deren Verarbeitung und Rendering 17 Stunden gedauert hat. Wir haben dem Video auch surreale Elemente hinzugefügt, darunter unendliche Hotelkorridore und seltsame Weltraumsequenzen mit den Türen zu den verschiedenen Zimmern im Hotel. Wir sind sehr zufrieden mit dem endgültigen Ergebnis und hoffen, dass es allen gefällt, das Hotel zum Leben erweckt zu sehen!“

„Dieser Track entstand aus dem manischen Genie von Dan Briggs“, erzählt Rogers. „Der Song handelt von der dunklen Wolke, die das Ego ist, also habe ich versucht, ihn mit einer anderen Art von Selbstvertrauen als sonst anzugehen, fast wie einen Popsong … auch wenn er dich auf verrückte Wege führt, kannst du dich zurücklehnen und mitsingen.“

Dan Briggs fügt hinzu: „Es ist einer der seltenen Songs, bei denen ich mit dem Bass und dieser grundlegenden Funk-Idee angefangen habe, während ich gleichzeitig eine ziemlich geradlinige melodische Idee beibehalten habe, egal wie dicht es rhythmisch wurde. Ich liebe es, wenn wir Arrangements haben, die sich anfühlen, als würden sie in eine andere Dimension übergehen, aber ich fand es wichtig, dass dieser Song sich wirklich nahtlos anfühlt, während er sich dynamisch bewegt. Selbst wenn es heavy wird, fand ich es im Kern spannend, dass man immer noch das Gefühl hat, es sei Princes Band, die spielt, und dass es funky bleibt.“

The Blue Nowhere wurde von dem langjährigen Kollaborateur Jamie King produziert und ist das erste Album von Between The Buried And Me, auf dem eine umfangreiche Streicher- und Bläsersektion zu hören ist.