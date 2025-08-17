Between The Buried And Me: kündigen Deutschlandtour für 2026 an

Nach ihren gefeierten Sommer-Shows 2025 kehren Between The Buried And Me im Frühjahr 2026 mit der The Blue Nowhere Tour nach Deutschland zurück.

Die Grammy-nominierten Progressive-Metaller spielen fünf exklusive Konzerte in Frankfurt, Hamburg, Bochum, Stuttgart und Leipzig.

Im Mittelpunkt steht das neue Studioalbum The Blue Nowhere, ein Konzeptwerk voller atmosphärischer Tiefe, technischer Präzision und musikalischer Vielschichtigkeit. Progressive Rock, Jazz, Death Metal und avantgardistische Elemente verschmelzen hier zu einem einzigartigen Sound – ein Muss für alle Liebhaber anspruchsvoller Klangkunst.

2025 begeisterten die Grammy-nominierten Progressive-Metaller mit erfolgreichen Auftritten in München, Berlin und Köln. Im Rahmen ausgewählter Shows performte die Band ihr einflussreiches Werk Colors (2007) in voller Länge – ein Meilenstein der modernen Metal-Szene, der auch nach über 15 Jahren nichts von seiner Wirkung verloren hat.

The Blue Nowhere Tour 2026:

24.02.2026 – Frankfurt – Bett

01.03.2026 – Hamburg – Uebel & Gefährlich

11.03.2026 – Bochum – Matrix

12.03.2026 – Stuttgart – Im Wizemann

17.03.2026 – Leipzig – UT Connewitz