Blue Heron: erste Live-Konzerte in Europa stehen bevor

Die Stoner Metal Band Blue Heron aus New Mexico hat ihre erste Europatournee angekündigt, um ihr neuestes Album Everything Fades zu unterstützen, das im vergangenen Herbst über Blues Funeral Recordings veröffentlicht wurde.

Nach dem Erfolg ihres zweiten Albums Everything Fades aus dem Jahr 2024 wird Blue Heron im Oktober eine Reihe von Konzerten in Europa geben, darunter Auftritte bei zwei bedeutenden Festivals der Szene. Mit insgesamt neun Shows, unter anderem zusammen mit Gnome, Mephistofeles und High Desert Queen, wird die Band zum ersten Mal ihre mitreißenden Desert-Rock-Klänge auf Bühnen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien präsentieren.

Zusätzlich zu ihrem ersten Live-Auftritt in Europa wurde bekannt gegeben, dass Blue Heron an der neuesten Ausgabe der Redux Series von Magnetic Eye Records teilnehmen wird, die den ikonischen Industrial-Rock-Crossover-Künstlern Nine Inch Nails Tribut zollt. Magnetic Eye hat eine Kickstarter-Kampagne zur Unterstützung des Projekts gestartet, bei der auch andere Künstler wie Black Tusk, Daevar, Abrams, Grayceon und IAH vorgestellt wurden. Weitere Informationen zum NIN Redux-Projekt und zur Kickstarter-Kampagne sind hier zu finden.

Das Album Everything Fades von Blue Heron, das im September veröffentlicht wurde, erreichte Platz 6 in der Liste der 50 besten Stoner- und Doom-Alben 2024 von Worship Metal, Platz 8 in der Jahresumfrage 2024 von The Obelisk und Platz 13 in den Doom Charts der Top 100 Alben 2024. Die Platte wurde von Doomed & Stoned als „verwurzelt in der Stimmung und Energie der High Desert“ beschrieben und von Outlaws Of The Sun als „ein emotional aufgeladenes und wahrhaft atemberaubendes Stilmittel der heruntergestimmten Weedian-Magie“. Die Band ist gespannt und bereit, ihre Songs live und persönlich den europäischen Fans des amerikanischen Desert-Heaviness zu präsentieren.

Blue Heron Europatour 2025:

10.10.2025 – Karlsruhe (DE) Alte Hackerei w/ High Desert Queen

11.10.2025 – München (DE) Keep It Low Festival

12.10.2025 – Arnstadt (DE) Rockjungfer

13.10.2025 – Bamberg (DE) Live Club w/ Submarin On Mars

14.10.2025 – Hagen (DE) Werkhof Hohenlimburg w/ Stargo

15.10.2025 – Rotterdam (NL) Roodkapje w/ Mephistofeles, High Desert Queen

16.10.2025 – Tilburg (NL) Little Devil w/ Gnome, Tankzilla

17.10.2025 – Trier (DE) Rothaus

19.10.2025 – Antwerpen (BE) Desertfest Belgium