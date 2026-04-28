Acid King: kehren diesen Frühling nach Europa zurück

Die amerikanischen Doom-Giganten Acid King bringen ihr legendäres Album Busse Woods diesen Frühling in europäische Clubs und auf Festivals. Auf dieser seltenen Tournee wird das Trio aus San Francisco seinen Klassiker von 1999 jeden Abend in voller Länge spielen. Macht euch bereit für die Reise in die Tiefen des Abgrunds, denn Acid King entführt euch tief in die Wälder!

Diesen Frühling begeben sich die amerikanischen Doom-Legenden Acid King auf ihre mit Spannung erwartete Europatournee seit Jahren. Sie bringen ihre monolithische, fuzzgetränkte Odyssee in Gebiete, die sie selten betreten, darunter Skandinavien und den Balkan. Was diese Reise jedoch wahrhaft historisch macht, ist die Tatsache, dass das Trio aus San Francisco jeden Abend ihr Kult-Meisterwerk Busse Woods von 1999 zum ersten Mal in Europa in voller Länge spielen wird.

Frontfrau und Gitarristin Lori S. lädt die Fans ein, sich diesem Ritual hinzugeben: „Acid King is bringing Busse Woods to Europe for the first time, by playing the release in its entirety. Please join us and experience in person the heavy fuzzed-out trip to the woods!“ Von der hypnotischen Wucht von Electric Machine bis hin zum sumpfigen, rituellen Kriechen des Titeltracks bietet sich hier eine seltene Gelegenheit, einen Meilenstein der Heavy-Psychedelia live von Anfang bis Ende in Städten zu erleben, die selten eine so erdbebenartige Wucht spüren.

Acid King – Busse Woods European Tour 2026

5/15 – Berlin (DE) Desertfest Berlin

5/16 – Nijmegen (NL) Sonic Whip

5/17 – Brussels (BE) Obsidian Dust

5/19 – Goteborg (SE) Monument 013

5/20 – Oslo (NO) John Dee

5/21 – Stockholm (SE) Debaser Micke

5/23 – Helsinki (FI) Sonic Rites

5/24 – Tallin (EE) Hungr

5/25 – Riga (LV) Vagonu Hall

5/26 – Vilnius (LT) nAraut

5/28 – Krakow (PL) Hype Park

5/29 – Bratislava (SK) Pink Whale

5/30 – Wien (AT) Arena

5/31 – Zagreb (CR) Klub Močvara

6/2 – Milan (IT) Legend Club

6/3 – Martigny (CH) Les Caves Du Manoir

6/4 – Nuremberg (DE) Z-Bau

6/5 – Dresden (DE) Chemiefabrik

6/6 – Gdansk (PL) Mystic Fest

Tickets: https://www.acidking.com/tour-dates/

Acid King sind:

Lori S. – Gitarre & Gesang

Bryce Shelton – Bass

Jimmy Perez – Schlagzeug

Acid King online:

https://www.facebook.com/AcidkingSF/

https://www.instagram.com/acidkingrocks/