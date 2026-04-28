Loathe: kündigen ihr mit Spannung erwartetes neues Album an

In den sechs Jahren seit der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden zweiten Albums I Let It In And It Took Everything durch das Liverpooler Alternative-Quartett Loathe hat sich viel verändert. Das Album veränderte nicht nur ihre Karriere, sondern die gesamte Heavy-Musikszene. Der Erfolg führte zu ausverkauften Tourneen weltweit – sowohl als Support für legendäre Acts als auch als gefragte Headliner – und dazu zu begehrten Festivalauftritten rund um den Globus. Das Album setzte ein klares Statement und ebnete den Weg für die Welle atmosphärischer, raumgreifender Heavy-Musik, die den Mainstream bis heute prägt. Sechs Jahre später werden Loathe mit ihrem lang erwarteten dritten Album A Stranger To You die Konventionen des zeitgenössischen Metal erneut auf den Kopf stellen.

Nach dem epischen Erfolg der Single Gifted Every Strength aus dem letzten Jahr präsentieren Loathe mit Revenant und dem dazugehörigen Video einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Album A Stranger To You. Der Song, der bereits live für Furore auf mehreren Kontinenten gesorgt hat, beginnt mit schimmernden Synthie-Klängen, bevor er in einen kraftvollen, rhythmischen Groove übergeht.

Sänger Kadeem Frances Gesang durchdringt das vielschichtige Arrangement des Tracks; mal mit Funk-Elementen, dann wieder mit einer Demonstration der individuellen musikalischen Brillanz der Band, die das Bewusstsein verändern kann. Mit Gastbeiträgen von Nowhere2Run und Jami Morgan sowie Eric „Shade“ Balderose von Code Orange ist Revenant ein trotziges, einzigartiges Statement einer der unkategorisierbarsten Bands der globalen Alternative-Szene – einer Band, die bereit ist, eines der überraschendsten und klanglich bereicherndsten Alben des Jahres zu veröffentlichen.

A Stranger To You – Trackliste:

Entrance Block Of Flats Fortress Down Gemini Nothing Like The Knife Harder To Pretend

7.اثينا Revenant The Way It Breaks Meet My Maker Fangs The Ladder Gifted Every Strength No Stranger To You…

Das Album, das am 17. Juli 2026 erscheint, nimmt die Formel, die die Band für moderne Alternative-Musik mitentwickelt hat, und formt sie neu. So entsteht eine völlig neue Welt, die unterschiedliche globale Einflüsse integriert, um die Hörer zu verblüffen und ihre Sinne zu schärfen. A Stranger To You ist zweifellos das klanglich experimentierfreudigste Werk der Band bis dato. Jeder einzelne Moment wurde so gestaltet, dass sich das sechsjährige Warten mehr als gelohnt hat. Die vertraute Klangpalette von Loathe wird um hypnotische Psychedelic-Elemente, immersive Synthie-Klänge, einzigartige Percussion-Patterns und ein Sounddesign erweitert, das A Stranger To You von allen anderen Alben der Band abhebt. Die Erwartungen an die Veröffentlichung waren riesig, und es wäre für Loathe ein Leichtes gewesen, den einfachen Weg zu gehen und die Erfolgsformel des letzten Albums zu wiederholen. Stattdessen präsentiert die Band mit A Stranger To You 14 Tracks von atemberaubend komplexer, aber ungemein lohnender Alternative-Musik, die den Hörer auch nach dem ersten Hören immer wieder aufs Neue künstlerische Brillanz entdecken lässt.

Loathe – EU Tour-Termine 2026

03/06/2026 — Prague, CZ — O2 Universum

05/06/2026 — Nürburg, GER — Rock Am Ring

07/06/2026 — Nürnberg, GER — Rock Im Park

09/06/2026 — Zurich — Komplex 457

10/06/2026 — Stuttgart, GER — Im Wizemann Club

11/06/2026 — Aschaffenburg, GER — Colos-Saal

13/06/2026 — Nickelsdorf, AUS — Nova Rock

14/06/2026 — Hradec Králové, CZ — Rock For People

16/06/2026 — Saarbrücken, GER — Garage

17/06/2026 — Dortmund, GER — FZW

19/06/2026 — Clisson, FR — Hellfest

20/06/2026 — Dessel, BE — Graspop

22/06/2026 — Hamburg, GER — Docks

24/06/2026 — Copenhagen, DEN — Copenhell

25/06/2026 — Berlin, GER — Huxley’s Neue Welt

Loathe online:

https://www.instagram.com/loatheasone