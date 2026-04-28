Loathe: kündigen ihr mit Spannung erwartetes neues Album an

In den sechs Jahren seit der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden zweiten Albums I Let It In And It Took Everything durch das Liverpooler Alternative-Quartett Loathe hat sich viel verändert. Das Album veränderte nicht nur ihre Karriere, sondern die gesamte Heavy-Musikszene. Der Erfolg führte zu ausverkauften Tourneen weltweit – sowohl als Support für legendäre Acts als auch als gefragte Headliner – und dazu zu begehrten Festivalauftritten rund um den Globus. Das Album setzte ein klares Statement und ebnete den Weg für die Welle atmosphärischer, raumgreifender Heavy-Musik, die den Mainstream bis heute prägt. Sechs Jahre später werden Loathe mit ihrem lang erwarteten dritten Album A Stranger To You die Konventionen des zeitgenössischen Metal erneut auf den Kopf stellen.
Nach dem epischen Erfolg der Single Gifted Every Strength aus dem letzten Jahr präsentieren Loathe mit Revenant und dem dazugehörigen Video einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Album A Stranger To You. Der Song, der bereits live für Furore auf mehreren Kontinenten gesorgt hat, beginnt mit schimmernden Synthie-Klängen, bevor er in einen kraftvollen, rhythmischen Groove übergeht.
Sänger Kadeem Frances Gesang durchdringt das vielschichtige Arrangement des Tracks; mal mit Funk-Elementen, dann wieder mit einer Demonstration der individuellen musikalischen Brillanz der Band, die das Bewusstsein verändern kann. Mit Gastbeiträgen von Nowhere2Run und Jami Morgan sowie Eric „Shade“ Balderose von Code Orange ist Revenant ein trotziges, einzigartiges Statement einer der unkategorisierbarsten Bands der globalen Alternative-Szene – einer Band, die bereit ist, eines der überraschendsten und klanglich bereicherndsten Alben des Jahres zu veröffentlichen.
A Stranger To You – Trackliste:
- Entrance
- Block Of Flats
- Fortress Down
- Gemini
- Nothing Like The Knife
- Harder To Pretend
7.اثينا
- Revenant
- The Way It Breaks
- Meet My Maker
- Fangs
- The Ladder
- Gifted Every Strength
- No Stranger To You…
Das Album, das am 17. Juli 2026 erscheint, nimmt die Formel, die die Band für moderne Alternative-Musik mitentwickelt hat, und formt sie neu. So entsteht eine völlig neue Welt, die unterschiedliche globale Einflüsse integriert, um die Hörer zu verblüffen und ihre Sinne zu schärfen. A Stranger To You ist zweifellos das klanglich experimentierfreudigste Werk der Band bis dato. Jeder einzelne Moment wurde so gestaltet, dass sich das sechsjährige Warten mehr als gelohnt hat. Die vertraute Klangpalette von Loathe wird um hypnotische Psychedelic-Elemente, immersive Synthie-Klänge, einzigartige Percussion-Patterns und ein Sounddesign erweitert, das A Stranger To You von allen anderen Alben der Band abhebt. Die Erwartungen an die Veröffentlichung waren riesig, und es wäre für Loathe ein Leichtes gewesen, den einfachen Weg zu gehen und die Erfolgsformel des letzten Albums zu wiederholen. Stattdessen präsentiert die Band mit A Stranger To You 14 Tracks von atemberaubend komplexer, aber ungemein lohnender Alternative-Musik, die den Hörer auch nach dem ersten Hören immer wieder aufs Neue künstlerische Brillanz entdecken lässt.
Loathe – EU Tour-Termine 2026
03/06/2026 — Prague, CZ — O2 Universum
05/06/2026 — Nürburg, GER — Rock Am Ring
07/06/2026 — Nürnberg, GER — Rock Im Park
09/06/2026 — Zurich — Komplex 457
10/06/2026 — Stuttgart, GER — Im Wizemann Club
11/06/2026 — Aschaffenburg, GER — Colos-Saal
13/06/2026 — Nickelsdorf, AUS — Nova Rock
14/06/2026 — Hradec Králové, CZ — Rock For People
16/06/2026 — Saarbrücken, GER — Garage
17/06/2026 — Dortmund, GER — FZW
19/06/2026 — Clisson, FR — Hellfest
20/06/2026 — Dessel, BE — Graspop
22/06/2026 — Hamburg, GER — Docks
24/06/2026 — Copenhagen, DEN — Copenhell
25/06/2026 — Berlin, GER — Huxley’s Neue Welt
Loathe online:
https://www.instagram.com/loatheasone