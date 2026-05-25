Avatar: kündigen „Don’t Go In The Forest“-Europatour für Herbst an

Nach einem monumentalen Sommer, in dem Avatar Metallica auf deren Tour begleiten und einige der legendärsten Festivalbühnen Europas zum Beben bringen werden, geht es weiter bis nach Australien. Anschließend sind die schwedischen Meister des Theatral-Metal bereit, das Jahr mit einem eigenen spektakulären Schlussakt abzuschließen. Avatar geben ihre Headliner-Tour durch Europa im Spätherbst 2026 bekannt.

Sänger Johannes Eckerström sagt: “A Europe in November. A Europe in December. Cold, wet and dark. We all know what it’s like, and we know exactly what you’ll need. The first European leg made us feel very lucky to be doing this. This time around, we will do everything within our power to make you feel lucky to participate. We live by but one ethos: Better than ever. I really want to see you, and you really don’t want to miss this.”

Die Tour startet am 20. November in Wolverhampton, UK und führt bis zum 19. Dezember nach Wrocław, Polen. Als Support bei allen Terminen sind die dänische Death-Metaller Neckbreakker mit dabei.

Avatar – Don’t Go In The Forest 2026

20.11.26 – (UK) Wolverhampton, KK’s Steelmill

21.11.26 – (UK) Southampton, O2 Guildhall

22.11.26 – (UK) Cardiff, Depot

24.11.26 – (IE) Dublin, National Stadium

25.11.26 – (UK) Belfast, Limelight

27.11.26 – (UK) Norwich, UEA

28.11.26 – (UK) Newcastle, Northumbria Uni

29.11.26 – (UK) Edinburgh, Corn Exchange

01.12.26 – (NL) Amsterdam, Gashouder

03.12.26 – (DE) Oberhausen, Turbinenhalle

05.12.26 – (HU) Budapest, Barba Negra Red

06.12.26 – (CZ) Prague, Sasazu

08.12.26 – (AT) Innsbruck, Musichall

09.12.26 – (AT) Linz, Posthof

10.12.26 – (DE) Ulm, Roxy

11.12.26 – (LU) Esch-Sur-Alzette, Rockhal

12.12.26 – (CH) Zürich, Komplex

13.12.26 – (DE) Frankfurt, Zoom

15.12.26 – (IT) Padova, Hall

16.12.26 – (SI) Ljubljana, Cvetlicarna

17.12.26 – (HR) Zagreb, Boogaloo

18.12.26 – (SK) Bratislava, Majestic Music Club

19.12.26 – (PL) Wrocław, A2

Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, den 26. Mai, um 10 Uhr hier: https://avatarmetal.com

Support-Shows für Metallica

24.05.26 – (DE) Frankfurt, Deutsche Bank Park

11.06.26 – (HU) Budapest, Puskas Arena

19.06.26 – (IE) Dublin, Aviva Stadium

05.07.26 – (UK) London, London Stadium

Festivals 2026

07.06.26 – (NO) Trondheim, Trondheim Rocks

20.06.26 – (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting

26.06.26 – (NO) Oslo, Tons of Rock

02.07.26 – (DE) Ballenstedt, Rockharz Festival

03.07.26 – (AT) Donauinsel, Donauinselfest

08.08.26 – (PL) Gdańsk, Rockowizna Festival

15.08.26 – (DE) Sullingen, Reload Festival

22.08.26 – (SE) Göteborg, Göteborg Brinner

Avatar sind:

Johannes Eckerström – Gesang

Jonas Jarlsby – Gitarre

Tim Öhrström – Gitarre

Henrik Sandelin – Bass

John Alfredsson – Schlagzeug

