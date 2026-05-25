Avatar: kündigen „Don’t Go In The Forest“-Europatour für Herbst an

Nach einem monumentalen Sommer, in dem Avatar Metallica auf deren Tour begleiten und einige der legendärsten Festivalbühnen Europas zum Beben bringen werden, geht es weiter bis nach Australien. Anschließend sind die schwedischen Meister des Theatral-Metal bereit, das Jahr mit einem eigenen spektakulären Schlussakt abzuschließen. Avatar geben ihre Headliner-Tour durch Europa im Spätherbst 2026 bekannt.
Sänger Johannes Eckerström sagt: “A Europe in November. A Europe in December. Cold, wet and dark. We all know what it’s like, and we know exactly what you’ll need. The first European leg made us feel very lucky to be doing this. This time around, we will do everything within our power to make you feel lucky to participate. We live by but one ethos: Better than ever. I really want to see you, and you really don’t want to miss this.”
Die Tour startet am 20. November in Wolverhampton, UK und führt bis zum 19. Dezember nach Wrocław, Polen. Als Support bei allen Terminen sind die dänische Death-Metaller Neckbreakker mit dabei.
Avatar – Don’t Go In The Forest 2026
20.11.26 – (UK) Wolverhampton, KK’s Steelmill
21.11.26 – (UK) Southampton, O2 Guildhall
22.11.26 – (UK) Cardiff, Depot
24.11.26 – (IE) Dublin, National Stadium
25.11.26 – (UK) Belfast, Limelight
27.11.26 – (UK) Norwich, UEA
28.11.26 – (UK) Newcastle, Northumbria Uni
29.11.26 – (UK) Edinburgh, Corn Exchange
01.12.26 – (NL) Amsterdam, Gashouder
03.12.26 – (DE) Oberhausen, Turbinenhalle
05.12.26 – (HU) Budapest, Barba Negra Red
06.12.26 – (CZ) Prague, Sasazu
08.12.26 – (AT) Innsbruck, Musichall
09.12.26 – (AT) Linz, Posthof
10.12.26 – (DE) Ulm, Roxy
11.12.26 – (LU) Esch-Sur-Alzette, Rockhal
12.12.26 – (CH) Zürich, Komplex
13.12.26 – (DE) Frankfurt, Zoom
15.12.26 – (IT) Padova, Hall
16.12.26 – (SI) Ljubljana, Cvetlicarna
17.12.26 – (HR) Zagreb, Boogaloo
18.12.26 – (SK) Bratislava, Majestic Music Club
19.12.26 – (PL) Wrocław, A2
Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, den 26. Mai, um 10 Uhr hier: https://avatarmetal.com
Support-Shows für Metallica
24.05.26 – (DE) Frankfurt, Deutsche Bank Park
11.06.26 – (HU) Budapest, Puskas Arena
19.06.26 – (IE) Dublin, Aviva Stadium
05.07.26 – (UK) London, London Stadium
Festivals 2026
07.06.26 – (NO) Trondheim, Trondheim Rocks
20.06.26 – (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting
26.06.26 – (NO) Oslo, Tons of Rock
02.07.26 – (DE) Ballenstedt, Rockharz Festival
03.07.26 – (AT) Donauinsel, Donauinselfest
08.08.26 – (PL) Gdańsk, Rockowizna Festival
15.08.26 – (DE) Sullingen, Reload Festival
22.08.26 – (SE) Göteborg, Göteborg Brinner
Avatar sind:
Johannes Eckerström – Gesang
Jonas Jarlsby – Gitarre
Tim Öhrström – Gitarre
Henrik Sandelin – Bass
John Alfredsson – Schlagzeug
