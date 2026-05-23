K. A. Linde – The Robin On The Oak Throne – Der Fluch Des Rotkehlchens

Buchtitel: The RobinOon The Oak Throne – Der Fluch Des Rotkehlchens

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 720 Seiten

Genre: Fantasy, Romantasy

Release: 11.03.2026

Autor: K. A. Linde

Link: https://www.penguin.de/buecher/k-a-linde

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Hörbuch, gebundenes Buch, eBook

ISBN-Nummer: 978-3453275607

Die Oak & Holly-Saga von K. A. Linde geht mit The Robin On The Oak Throne – Der Fluch Des Rotkehlchens in die zweite Runde, hat hierbei knapp 140/150 Seiten mehr als Band 1 und ist damit ein ganz schöner Wälzer. Das Buch erzählt die Geschichte von Kierse weiter, die sich nach dem großen Plot-Twist vom ersten Band wieder alleine durchs Leben schlägt. Hierbei wird sie von Albträumen der Vergangenheit geplagt und versucht, die Wahrheit über ihre Eltern herauszufinden. Sie entdeckt neue Orte, muss ihre Fähigkeiten als Diebin einsetzen, um ein Armband der Nymphenkönigin zu stehlen, und schließlich auch entscheiden, wer Freund und wer Feind ist.

The Robin On The Oak Throne setzt schon wie der Vorgänger auf ein märchenhaftes Setting mit politischen Intrigen und einer besonderen, manchmal etwas düsteren Atmosphäre.

Die Stärken des Buches liegen eindeutig in den Charakteren. Die Protagonistin ist keine klassische Heldin, sondern trifft auch mal dumme Entscheidungen, und schwankt zwischen Angst und Pflichtgefühl sowie ihren eigenen Wünschen und Träumen. Auch die Nebencharaktere haben genug Tiefe, um eine dynamische und glaubhafte Geschichte zu erzählen.

Besonders gut gefällt mir, wie die Charaktere sehr gut in die Geschichte von Legenden und Märchen sowie Machtkämpfen und Neid integriert sind und jeder eine entsprechende Rolle erfüllt. Gerade bei den drei Hauptprotagonisten gibt es jedoch einen Trope, der für mich die Geschichte deutlich verschlechtert (hier folgt nun ein kleiner Spoiler – bitte überlege, ob du weiterlesen möchtest): Es gibt eine Gefährtenbindung. Für mich spätestens nach der Reihe von Tracy Wolff eine absolute Red Flag. Wenn du hiermit keine Probleme hast, wirst du viel Freude mit dem romantischen Aspekt sowie dem Spice-Level des Buches haben.