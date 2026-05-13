Gloindfest 2026 am 04.07.2026 im Odonien mit ¡Pendejo!, Splinter und weiteren Bands (Vorbericht)

Bands: Von Mises, 3Speed Automatik, Slinter, Snippet Upper Laser, ¡Pendejo!

Ort: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Datum: 04.07.2026

Kosten: kostenlos, auf Spendenbasis

Genre: Stoner Rock, Psychedelic Rock, Dom, Psychedelic Doom, Instrumental Rock, Post Rock

Veranstalter: Odonien, Die Bands

Link: https://www.facebook.com/events/1515913386713114

Am 4. Juli 2026 verwandelt sich das Odonien in Köln erneut in einen Treffpunkt für Fans von schweren Riffs, atmosphärischen Klanglandschaften und kompromissloser Live-Energie. Das neue Festival Gloindfest präsentiert euch fünf Bands, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und genau deshalb perfekt zusammenpassen. Hier die Bands:

Von Mises

Das Kölner Trio verbindet instrumentalen Postrock mit elektronischen Elementen und cineastischer Dynamik. Zwischen ruhigen Passagen und eruptiven Klangwänden präsentieren Von Mises bereits neues Material ihres kommenden Albums Coda.

3Speed Automatic

Nach langer Pause läuft der Motor wieder: 3Speed Automatic stehen für puren 70s-Heavy-Rock ohne Schnörkel – roh, druckvoll und mit jeder Menge Groove. Ein echtes Power-Trio mit Vintage-Feeling.

Splinter

Die Niederländer mischen Punk, Wave und düsteren Pop zu einem eigenwilligen Sound zwischen The Doors und frühem 80er-Punk. Tanzbar, hymnisch und mit großer Live-Präsenz.

Snippet Upper Laser

Atmosphärische Synthesizer, progressive Gitarrenarbeit und epische Instrumentalstücke prägen den Sound der Band. Modern Prog trifft auf cineastische Klangwelten.

¡Pendejo!

Massive Riffs, Bläser, spanische Lyrics und jede Menge Energie: ¡Pendejo! liefern eine explosive Mischung aus Stoner Rock, Metal und Punk-Attitüde – laut, schweißtreibend und garantiert intensiv.

Im Rahmenprogramm auf der Sidestage unterhalten auch Nadir, Bela Wrona, Tobey Trueblood und Joga Judith

Fakten

Wo: Odonien (Hornstraße 85, 50823 Köln)

Wann: Samstag, 4. Juli 2026

Uhrzeit: 15:00 bis 22:00 Uhr

Ticketpreis: 30 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt

Tickets bekommt ihr direkt hier!