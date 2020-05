Snippet Upper Laser – Kickass Prog Rock live am 08.05.2020 im Livestream aus dem Tsunami Club, Köln

Eventname: Snippet Upper Laser – Kickass Prog Rock live

Band: Snippet Upper Laser

Ort: Livestream aus dem Tsunami Club, Köln

Datum: 08.05.2020

Kosten: Gratis, man kann aber verschiedene „Unterstützungspakete“ erwerben

Genre: Post Rock, Progressive Rock

Veranstalter: Snippet Upper Laser (https://www.facebook.com/snippetupperlaser/)

Link: https://www.facebook.com/events/537672790456471/

Zu einer ziemlich ungewöhnlichen Stunde streamen Snippet Upper Laser heute aus dem Tsunami Club in Köln. Um 16:30 Uhr geht es schon los. Aber ich habe freitags normalerweise früh Feierabend, und freue mich sehr drauf, die Jungs endlich mal wieder zu sehen – wenn auch nur am Bildschirm. So mache ich es mir also mit meinem iPad auf dem Sofa bequem.

Auf die Minute pünktlich geht es los, Chris und Niklas stehen zur Begrüßung auf der Bühne und tragen beide den Mund-Nase-Schutz. Den behält Niklas beim ersten Song dann auch noch vor dem Gesicht, während er sein Drumset bearbeitet. Dafür meine Bewunderung, denn ich kriege unter dem Teil echt nur sehr schwer Luft, und ich muss nicht auf Trommelfellen rumprügeln.

Dann ist es aber gut, auch Niklas entledigt sich des Teils, und Chris begrüßt uns mit einem fröhlichen „Hallo“, bevor es mit dem nächsten Song weitergeht. Zunächst mal machen beide nicht viele Worte, das kenne ich von Post Rock-Bands auch nicht anders. Aber so nach und nach finden dann doch auch sehr witzige Dialoge statt. Das Mikro von Niklas ist am hinteren Teil der Drums, so muss er sich also immer halbwegs von der Kamera abwenden, wenn man ihn verstehen soll. Aber er muss ja nicht singen, also kein Problem.

Neben den Drums ist Niklas auch für die Backingtracks zuständig, da hat er dann des Öfteren, während Chris seine Gitarre stimmen muss, ein wenig Zeit für ein paar Spielereien. Die Backingtracks liefern die Synthesizerbegleitung zu den Songs, wobei der Mix zwischen dem Post/Progressive Rock und den eher in den 80er Synthwave-Zeiten wandelnden Backingtracks den Songs die ganz spezielle Note gibt, die mir schon sehr gut gefallen hat, als ich die Jungs zum ersten Mal live erleben durfte.

Natürlich sind auch die Lockerungen nach dem Shutdown ein Thema, und erstaunlicherweise kommt Niklas nicht unbedingt mit einem „Männerthema“. Chris hatte das Glück, dass er schon wieder beim Friseur war, Niklas spielt noch mit „Coronalocken“, wie er es selbst nennt. Anscheinend haut er heute auch etwas kräftiger auf die Trommelfelle und die Becken, denn erst zerstört er einen Stick, und dann bricht auch noch ein Teil von einem der Becken ab. Drauf geschissen, weiter geht’s!

Im vergangenen Jahr haben Snippet Upper Laser ihre Debüt-EP /​/​/​pathetic​.​toneless​.​obsessions veröffentlicht, und zwar nur auf Vinyl. Eine digitale Version gibt es auf der Bandcampseite von Snippet Upper Laser. Neben den hier versammelten fünf Songs haben die Jungs natürlich noch Weiteres in der Hand, und so füllen sie den einstündigen Stream dann auch problemlos von der ersten bis zur letzten Minute und liefern dabei Unterhaltung vom Feinsten. Bild und Ton waren ebenfalls richtig gut, danke dafür an alle Beteiligten.