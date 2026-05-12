Ballbreakers, ein AC/DC-Tribute am 08.05.2026 im Max in Kiel

Event: AC/DC-Tribute Show

Bands: Ballbreakers

Ort: MAX Nachttheater, Kiel, Schleswig-Holstein

Datum: 08.05.2026

Kosten: VVK: 27,50 €

Zuschauer: etwas über 100

Genre: Hardrock

Setlist:

Shoot To Thrill What You Do For Money Bad Boy Boogie Hells Bells Have A Drink On Me Touch To Much Hell Ain´t A Bad Place To Be Riff Raff If You Want Blood You Shook Me All Night Long Dirty Deeds Walk All Over You The Jack Live Wire Back In Black Whole Lotta Rosie Thunderstruck Highway To Hell T.N.T.

Zugabe: Let There Be Rock For Those About To Rock

Mit einer Mischung aus verschwitzter Club-Atmosphäre, donnernden Gitarren und jeder Menge Rock’n’Roll-Attitüde verwandeln die Ballbreakers das MAX Nachttheater in Kiel in einen Hexenkessel. Die AC/DC-Tribute-Band aus dem Rheinland zählt seit Jahren zu den bekanntesten Vertretern ihres Fachs und hat sich mit energiegeladenen Liveshows weit über Schleswig-Holstein hinaus einen Namen gemacht. Wer die Ballbreakers erlebt, merkt schnell: Hier geht es nicht um bloßes Nachspielen legendärer Songs, hier wird der Geist von AC/DC gelebt.

Die Band um Sänger Martin Stölzel, Leadgitarrist Jakob „Angus“ Timmermann, Rhythmusgitarrist Marcel Engelhardt, Bassist Stefan Alberts und Drummer Jörg Frohn versteht es, den Sound und die rohe Energie der australischen Hard-Rock-Legende authentisch auf die Bühne zu bringen, ohne dabei wie eine reine Kopie zu wirken. Gerade Frontmann Stölzel überzeugt im MAX mit seiner rotzigen Bühnenpräsenz und einer Stimme, die irgendwo zwischen Bon-Scott-Attitüde und Brian-Johnson-Röhre pendelt.

Schon beim Opener Shoot To Thrill ist klar, dass dieser Abend kein gemütlicher Nostalgietrip wird. Das Publikum, vom langjährigen Kuttenträger bis zum klassischen Rockkneipen-Besucher, ist von Beginn an voll dabei. Während Timmermann im typischen Schuluniform-Look quer über die Bühne fegt und seine Gibson kreischen lässt, sorgt die Rhythmussektion für genau den trockenen Groove, den man von einer guten AC/DC-Show erwartet. Besonders beeindruckend ist dabei, wie sicher die Band selbst in den schnelleren Nummern bleibt und gleichzeitig den lockeren Kneipen-Charme klassischer Hard-Rock-Shows transportiert.

Dass die Ballbreakers inzwischen weit mehr als irgendeine Coverband sind, zeigt sich auch an der Routine und Spielfreude, mit der die Musiker durch ihr Set gehen. Zwischen humorvollen Ansagen, Publikumsinteraktion und lautstarken Mitsing-Momenten entwickelt sich im MAX schnell eine Atmosphäre, die eher an einen verschwitzten Rockclub der 80er erinnert als an ein gewöhnliches Tribute-Konzert, obwohl nur rund 100 Fans gekommen sind. Immer wieder peitscht die Band das Publikum an, das jeden Refrain lautstark zurückfeuert.

Vor allem der Kölner Gitarrist Timmermann drückt dem Abend seinen Stempel auf. Mit wilden Duckwalk-Einlagen, präzisen Soli und sichtbarer Spielfreude transportiert er die ikonische Bühnenenergie eines Angus Young erstaunlich glaubwürdig, ohne zur bloßen Karikatur zu werden. Gleichzeitig beweisen die Ballbreakers ein gutes Gespür für Dynamik. Zwischen brachialen Rock’n’Roll-Attacken und bluesig-erdigen Passagen blieb genügend Raum für spontane Interaktion und lockere Improvisationen. Neben dem üblichen Striptease auf der Bühne entert Sänger Stölzel auch mal den Biertresen.

Das frisch renovierte MAX Nachttheater erweist sich dabei einmal mehr als perfekte Location für genau diese Art von Konzert. Die Nähe zur Bühne, der direkte Kontakt zur Band und die kompakte Club-Atmosphäre machen den Abend intensiv und unmittelbar. Genau hier funktionieren die Ballbreakers am besten. Sie sind laut, schweißtreibend und ohne unnötigen Bombast.

Am Ende bleibt ein zweistündiger Konzertabend, der eindrucksvoll zeigt, warum die Band seit Jahren eine feste Größe in der Rockszene ist. Die Ballbreakers liefern keine sterile Tribute-Show, sondern ein ehrliches Hard-Rock-Erlebnis mit Herz, Humor und jeder Menge Vollgas, ganz im Sinne ihrer großen Vorbilder.

Am 10.10.2026 sind die Jungs noch einmal in Schleswig-Holstein zu sehen. Dann rocken sie das Elbeforum in Brunsbüttel.