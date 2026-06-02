Starbenders: bringen „The Beast Goes On“ auf Europatour

Mit ihrer Mischung aus Glam Rock, Alternative Rock, Punk-Attitüde und modernem Hard Rock haben sich Starbenders in den vergangenen Jahren als eine der spannendsten aufstrebenden Rockbands der USA etabliert. Die aus Atlanta stammende Band stand bereits gemeinsam mit Acts wie Alice In Chains oder Palaye Royale auf der Bühne und überzeugte international mit energiegeladenen Liveshows und einer markanten visuellen Identität.

Angeführt von Sängerin und Songwriterin Kimi Shelter verbinden Starbenders eingängige Hooks, rohe Rock’n’Roll-Energie und modernen Alternative Rock mit Einflüssen von Künstlern wie Blondie, David Bowie, Joan Jett und Def Leppard. Unterstützt von Bassist Aaron Lecesne und Gitarrist Kriss Tokaji entsteht ein dynamischer Sound zwischen treibenden Riffs, kraftvollen Melodien und kompromissloser Bühnenpräsenz.

Seit ihrer Gründung veröffentlichte die Band zahlreiche Singles, EPs und Alben, darunter das 2020 erschienene Album Love Potions über Sumerian Records. Im Februar 2026 erschien mit The Beast Goes On ihr aktuelles Studioalbum, das nun im Mittelpunkt der laufenden Europatournee steht.

Mit neuem Material und ihrer intensiven Live-Energie bringen Starbenders ihre Show nach Europa. Das Publikum erwartet eine Mischung aus druckvollen Gitarren, großen Refrains und moderner Rock’n’Roll-Attitüde – irgendwo zwischen Glam, Alternative und Hard Rock.

Tourdaten:

8. Juni 2026 – Glasgow, Slay (UK)

17. Juni 2026 – Weinheim, Cafe Central (DE)

26. Juni 2026 – Essen, Don’t Panic (DE)

27. Juni 2026 – Hamburg, Betty (DE)

5. Juli 2026 – Warschau, Voodoo (PL)

6. Juli 2026 – Krakau, Gwarek (PL)

11. Juli 2026 – Zürich, Werk 21 (CH)

12. Juli 2026 – München, Backstage (DE)

15. Juli 2026 – Frankfurt, Nachtleben (DE)

16. Juli 2026 – Düsseldorf, Pitcher (DE)

17. Juli 2026 – Leipzig, Hellraiser (DE)

18. Juli 2026 – Berlin, Badehaus (DE)