Death Angel: kündigen zum 10-jährigen Jubiläum von „The Evil Divide“ eine Vinyl-Neuauflage an

Die Bay-Area-Thrash-Legenden Death Angel feiern den 10. Jahrestag ihres von der Kritik gefeierten 8. Studioalbums The Evil Divide mit einer speziellen Vinyl-Neuauflage, die am 24. Juli über Nuclear Blast Records erscheint.

Entdeckt The Evil Divide neu und seht euch das Musikvideo zur Single Lost hier an:

Die LP-Jubiläumsausgabe zum 10. Jahrestag enthält den Bonustrack Wasteland – Death Angels kraftvolle Interpretation des gleichnamigen Songs aus dem Jahr 1986, der im Original von The Mission eingespielt wurde. Der Titel, der zuvor lediglich auf ausgewählten, limitierten CD-Digipak-Editionen außerhalb der Vereinigten Staaten erhältlich war, feiert nun sein Vinyl-Debüt und wird zudem erstmals weltweit zum Streaming verfügbar sein.

Das ursprünglich am 27. Mai 2016 veröffentlichte The Evil Divide markierte ein weiteres triumphales Kapitel in der bewegten Karriere der Band und fing jene Wildheit, Präzision und unermüdliche Energie ein, die Death Angel seit mehr als vier Jahrzehnten auszeichnen. Unter der Regie des renommierten Produzenten Jason Suecoff in den AudioHammer Studios aufgenommen, festigte das Album die Stellung der Band innerhalb der Thrash-Metal-Elite weiter und erntete breites Lob für sein explosives Songwriting, seine technische Intensität sowie die emotional aufgeladenen Darbietungen.

Die Neuauflage erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Death Angel bereits einen weiteren Meilenstein ihrer Bandgeschichte feiern: Im Rahmen ihrer aktuellen US-Tour feiern sie derzeit das 35-jährige Jubiläum ihres wegweisenden Albums Act III aus dem Jahr 1990.

Death Angel – Act III US Tour 2026

June 2 – Nashville, TN – Brooklyn Bowl

June 3 – Louisville, KY – Mercury Ballroom

June 5 – Milwaukee, WI – MKE Metal Fest

June 6 – St. Louis, MO – Red Flag

June 8 – Wichita, KS – Wave

June 9 – Greeley, CO – Moxi Theater

June 10 – Colorado Springs, CO – Black Sheep

June 11 – Salt Lake City, UT – The Complex

June 12 – Boise, ID – Shrine Ballroom

June 14 – Seattle, WA – Showbox

June 16 – Portland, OR – Hawthorne Theater

June 17 – Sacramento, CA – Ace of Spades

June 18 – San Luis Obispo, CA – Fremont Theater

June 19 – Santa Ana, CA – The Observatory

June 20 – Ventura, CA – Ventura Music Hall

June 21 – Santa Cruz, CA – The Catalyst

Death Angel online:

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