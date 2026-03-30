The Troops Of Doom: veröffentlichen Coverversion des Kiss-Klassikers „God Of Thunder“ mit renommierten Gastmusikern

Anlässlich ihres sechsjährigen Bestehens verewigen The Troops Of Doom ihre eigene Studioversion des Kiss-Klassikers God Of Thunder und haben dafür renommierte Gastmusiker verschiedener Stilrichtungen zusammengebracht: Chuck Billy (Testament), Andria Busic (Dr . Sin / Ultraje A Rigor), PJ (Jota Quest) und Martin Furia (Destruction / Bark), der nicht nur das Gitarrensolo einspielte, sondern auch für Mix und Mastering verantwortlich war.

Der Song ist jetzt auf allen digitalen Plattformen verfügbar: https://ttod.bfan.link/god-of-thunder

Jairo „Tormentor“ Guedz erklärt: „Since The Troops of Doom was formed back in 2020, we’ve used God Of Thunder as a pre-intro in our shows. Whenever the audience hears this song playing through the PA, they already know the band is about to hit the stage. It’s almost a ritual for us. We all grew up listening to Kiss, so this track has always held a special meaning.„

Die Aufnahme setzt sich aus Alex Kafer am Gesang, Marcelo Vasco und Jairo Guedz an den Gitarren sowie Alexandre Oliveira am Schlagzeug zusammen. Dies ist gleichzeitig die letzte Zusammenarbeit mit Gitarrist Marcelo Vasco, der kürzlich seinen Ausstieg aus der Band bekannt gab und am 1. Mai beim CDM Metal Fest in Campo do Meio/MG sein Abschiedskonzert geben wird.

Der legendäre Chuck Billy, Sänger von Testament, zählt zu den größten Namen des Thrash Metal weltweit. Er blickt auf eine erfolgreiche Karriere seit den 1980er-Jahren zurück und seine Alben haben Generationen geprägt. Andria Busic, eine Ikone des brasilianischen Hard Rock, machte seine Karriere als Frontmann von Dr. Sin und spielt aktuell bei Ultraje A Rigor. Zuvor war er Mitglied von Bands wie Platina, Cherokee und Taffo. PJ, Bassist von Jota Quest, steuert seinen unverkennbaren Groove und einen funkigen Swing bei, der dem Song eine neue Dynamik verleiht. Martin Furia, Produzent und Gitarrist von Destruction, bringt seine Technik und seine umfangreiche Erfahrung in großen Metal-Produktionen ein.

„We are huge fans of all the musicians involved. Each one was carefully chosen for representing something we truly admire. That makes the result even more special. Above all, this song is a celebration of what connects us: the love for Kiss and heavy music“, fügt Jairo hinzu.

Das Albumklassiker Destroyer, auf dem auch God Of Thunder zu finden ist, feierte kürzlich sein 50-jähriges Jubiläum. Während der Produktion dieses Tracks im letzten Jahr musste sich die Rockwelt zudem von der Legende Ace Frehley, dem ursprünglichen Gitarristen von Kiss, verabschieden. All das macht diese Aufnahme zu einer tief empfundenen Hommage an sein Vermächtnis.

The Troops Of Doom spielen zwei Konzerte in Brasilien, bevor sie zu ihrer anstehenden Europatournee aufbrechen. Diese beinhaltet Auftritte auf einigen der legendärsten Metal-Festivals der Welt, darunter das Wacken Open Air und das Headbangers Open Air in Deutschland, das Alcatraz in Belgien und das Vagos Metal Fest in Portugal. Bevor die Band den Atlantik überquert, tritt sie im April auf der Wacken Warm Up Party in São Paulo zusammen mit Korzus, The Mist und Krisiun auf. Im Mai spielen sie beim CDM Fest in Campo do Meio/MG und teilen sich das Line-Up mit Bands wie Artillery, Viper und anderen Größen der Heavy-Metal-Szene.

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