Testament: die remasterte Neuauflage von „Practice What You Preach“ ist ab sofort erhältlich

Die Thrash-Ikonen Testament aus der Bay Area, haben am 8. Mai die remasterte Neuauflage ihres begehrten Albums Practice What You Preach aus dem Jahr 1989 über Nuclear Blast Records veröffentlicht.
Zur Neuauflage äußert sich Chuck Billy wie folgt: „I am stoked about the remastered Practice What You Preach release with Nuclear Blast. With new artwork and bigger sound than the original. Drop the needle and bang your head!!“
Fans können Testament diesen Sommer auf ihrer Europatournee erleben.
Testament – European Festival Summer Tour 2026
w/ Death Angel, Metal Church, Armored Saint & Hellripper
29.06. Antwerp, BE – Live Is Live 2026
01.07. Viveiro, ES – Resurrection Fest 2026
03.07. Villava, ES – Sala Totem Aretoa
04.07. Barcelona, ES – Rock Fest Barcelona 2026
05.07. Cartagena, ES – Rock Imperium Festival 2026
07.07. Zaragoza, ES – Teatro De Las Esquinas
08.07. Toulouse, FR – Le Bikini
29.07. Bergen, NO – Beyond The Gates 2026
31.07. Rejmyre, SE – Skogsröjet Festival
01.08. Gothenburg, SE – Pustervik
02.08. Lund, SE – Mejeriet
04.08. Kiel, DE – Die Pumpe
05.08. Leer, DE – Zollhausverein
06.08. Obermehler, DE – Party San Metal Open Air 2026
07.08. Cologne, DE – Essigfabrik
08.08. Kortrijk, BE – Alcatraz 2026
09.08. Derbyshire, UK – Bloodstock Open Air
11.08. Karlsruhe, DE – Substage
12.08. Obertraubling, DE – Airport-Eventhall
13.08. Krakow, PL – Klub Studio
14.08. Moravsky Krumlov, CZ – Rock Castle
15.08. Dinkelsbuehl, DE – Summer Breeze Open Air 2026
16.08. Eindhoven, NL – Dynamo Metalfest
