Nunslaughter: haben neue Single/Video „Peukharist“ veröffentlicht

Am Freitag haben die gottlosen Nunslaughter aus Cleveland ihre neue Single Peukharist aus dem kommenden BLKIIBLK-Debütalbum Satanic Chaos Legions veröffentlicht, das am 26. Juni 2026 erscheint. Peukharist wird zusammen mit einem offiziellen Video veröffentlicht.

Zu dem neuen Track sagt Sänger Don of the Dead:

„Peukharist thematisiert die instinktive Ablehnung aufgezwungenen Glaubens und zieht dabei eine Parallele zu den tiefgreifenden Vertrauensbrüchen innerhalb religiöser Institutionen – ähnlich wie die erzwungene Verletzung der Unschuld durch diejenigen, die in Machtpositionen sind. Im Kern konfrontiert Peukharist das Erlebnis, mit dem Leib Christi zwangsernährt zu werden, nur um ihn voller Trotz und Abscheu wieder auszuspucken.“

Als feste Größe im Extreme Metal und unerschöpfliche Inspirationsquelle für Generationen von Black-Metal- und Thrash-Provokateuren beginnt das neueste Werk von Nunslaughter mit einem Aufruf zu irreligiösem Kampf und lässt den Hörer bis zum blutigen Ende nicht los. Tracks wie das gnadenlose Peukharist oder das kompromisslose Unsacrament prügeln auf die Sinne ein wie die unehelichen Nachkommen von Slayer und den Misfits der Earth A.D.-Ära.

Nachdem sie die internationale Metal-Szene bereits mit Festivalauftritten rund um den Globus in Brand gesetzt haben und eine Europatournee bevorsteht, täuscht euch nicht: Nunslaughter haben gerade erst damit begonnen, die Welt zu entweihen.

Zum kommenden Album sagt Don of the Dead:

„Mit BLKIIBLK an unserer Seite können Nunslaughter jedem Metalhead auf diesem Planeten das schwarze Horn Satans in die Kehle rammen und mit Satanic Chaos Legions frisches Gift und glühenden Hass direkt ins verfaulende Gesicht des Christentums spucken.“

Nunslaughter live in Deutschalnd:

July 3rd – DE Friesack – Under the Black Sun Festival

July 4th – DE Kassel – Goldgrube

July 8th – DE Rostock – Peter-Weiss-Haus

July 10th – DE Hamburg – Bambi Galore

July 11th – DE Torgau – In Flammen Open Air

Unser Review zum neuen Album Satanic Chaos Legions: