Nunslaughter: veröffentlichen neue Single „Rotten Messiah“ vom kommenden Album „Satanic Chaos Legions“

Gestern haben Nunslaughter, Clevelands unheilige Bewohner der Underground-Szene, stolz ihre neue Single Rotten Messiah veröffentlicht, die aus ihrem kommenden Debütalbum Satanic Chaos Legions stammt. Satanic Chaos Legions erscheint am 26. Juni über bei BLKIIBLK.

Rotten Messiah wird von einem offiziellen Video (altersbeschränkt) begleitet, das ihr euch hier ansehen könnt.

Quelle: YouTube

Nunslaughters Sänger Don kommentiert Rotten Messiah: „I am astounded by these insipid Christians who follow, with blind faith, a Rotten Messiah. This song highlights some of their stupidity.“

Als feste Größe im Extreme Metal und unerschöpfliche Inspirationsquelle für Generationen von Black-Metal- und Thrash-Provokateuren legen Nunslaughter mit ihrer neuesten Brutalitäts-Hymne los, der mit einem Aufruf zu unorthodoxen Waffen beginnt und bis zum blutigen Ende nicht nachlässt. Alle Tracks vom kommenden Album Satanic Chaos Legions malträtieren die Sinne wie die Bastard-Nachkommen von Slayer und den Misfits der Earth A.D.-Ära, die Kruzifixe umdrehen und den Huf des Steinbocks verehren. Mehr Informationen zum kommenden Album findet ihr hier:

Nunslaughter werden diesen Sommer auf Europatournee gehen. Hier findet ihr die Terminübersicht:

Nunslaughter – Live-Termine 2026:

June 5th – Milwaukee Metal Fest

June 6th – Lansing, MI @ The Green Door

June 26th – PL Szczecin – Hells Bells Festival

June 27th – PL Krakow – Club Zascianek

June 28th – SK Kosice – Riders Pub

June 30th – RO Bucharest – Quantic Club

July 1st – HU Budapest – Supersonic / Blue Hell

July 2nd – CZ Trutnov – Obscene Extreme Festival

July 3rd – DE Friesack – Under the Black Sun Festival

July 4th – DE Kassel – Goldgrube

July 5th – NL Tilburg – Little Devil

July 6th – BE Oostende – Twilight

July 7th – BE Antwerp – Antwerp Music City

July 8th – DE Rostock – Peter-Weiss-Haus

July 9th – DK Fredericia – Metal Magic Festival

July 10th – DE Hamburg – Bambi Galore

July 11th – DE Torgau – In Flammen Open Air

Nunslaughter online:

https://www.facebook.com/NUNSLAUGHTER

https://www.instagram.com/nunslaughter.official