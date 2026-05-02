Nunslaughter: veröffentlichen neue Single „Rotten Messiah“ vom kommenden Album „Satanic Chaos Legions“

Gestern haben Nunslaughter, Clevelands unheilige Bewohner der Underground-Szene, stolz ihre neue Single Rotten Messiah veröffentlicht, die aus ihrem kommenden Debütalbum Satanic Chaos Legions stammt. Satanic Chaos Legions erscheint am 26. Juni über bei BLKIIBLK.
Rotten Messiah wird von einem offiziellen Video (altersbeschränkt) begleitet, das ihr euch hier ansehen könnt.
Nunslaughters Sänger Don kommentiert Rotten Messiah: „I am astounded by these insipid Christians who follow, with blind faith, a Rotten Messiah. This song highlights some of their stupidity.“
Als feste Größe im Extreme Metal und unerschöpfliche Inspirationsquelle für Generationen von Black-Metal- und Thrash-Provokateuren legen Nunslaughter mit ihrer neuesten Brutalitäts-Hymne los, der mit einem Aufruf zu unorthodoxen Waffen beginnt und bis zum blutigen Ende nicht nachlässt. Alle Tracks vom kommenden Album Satanic Chaos Legions malträtieren die Sinne wie die Bastard-Nachkommen von Slayer und den Misfits der Earth A.D.-Ära, die Kruzifixe umdrehen und den Huf des Steinbocks verehren. Mehr Informationen zum kommenden Album findet ihr hier:
Nunslaughter werden diesen Sommer auf Europatournee gehen. Hier findet ihr die Terminübersicht:
Nunslaughter – Live-Termine 2026:
June 5th – Milwaukee Metal Fest
June 6th – Lansing, MI @ The Green Door
June 26th – PL Szczecin – Hells Bells Festival
June 27th – PL Krakow – Club Zascianek
June 28th – SK Kosice – Riders Pub
June 30th – RO Bucharest – Quantic Club
July 1st – HU Budapest – Supersonic / Blue Hell
July 2nd – CZ Trutnov – Obscene Extreme Festival
July 3rd – DE Friesack – Under the Black Sun Festival
July 4th – DE Kassel – Goldgrube
July 5th – NL Tilburg – Little Devil
July 6th – BE Oostende – Twilight
July 7th – BE Antwerp – Antwerp Music City
July 8th – DE Rostock – Peter-Weiss-Haus
July 9th – DK Fredericia – Metal Magic Festival
July 10th – DE Hamburg – Bambi Galore
July 11th – DE Torgau – In Flammen Open Air
Nunslaughter online:
https://www.facebook.com/NUNSLAUGHTER
https://www.instagram.com/nunslaughter.official