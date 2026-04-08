Nunslaughter: enthüllen Single/Video „Jesus Fu*king Dies“ vom kommenden Album

Am 3. April haben die unheiligen Bewohner der Cleveland Underground-Szene, Nunslaughter, stolz ihre neue Single Jesus Fuking Dies aus ihrem kommenden BLKIIBLK-Debütalbum Satanic Chaos Legions, veröffentlicht das am 26. Juni 2026 erscheint.

Zu Jesus Fu*king Dies (Video mit Altersbeschränkung) gibt es auch ein offizielles Musikvideo, das ihr euch hier ansehen könnt.

Quelle: YouTube

Sänger Don von Nunslaughter kommentiert den neuen Track: „This song germinated with one line from our guitarist, Tormentor, when he asked ‚Did Mary cum when Jesus was conceived?‘ I find the whole Gospel absurd but the best part of the story is where Jesus Fu*king Dies.“

Als feste Größe im Extreme Metal und unerschöpfliche Inspirationsquelle für Generationen von Black-Metal- und Thrash-Provokateuren beginnt Nunslaughters neueste Hymne der Brutalität mit einem Aufruf zu gottlosen Waffen und lässt nicht locker bis zum blutigen Ende. Tracks wie das schleifende Peukharist oder das kompromisslose Unsacrament hämmern auf die Sinne ein wie die Bastardkinder von Slayer und den Misfits der Earth A.D.-Ära – sie verkehren Kruzifixe ins Gegenteil und huldigen dem Huf des Steinbocks.

Zum kommenden Album sagt Don of the Dead: „With BLKIIBLK on our side Nunslaughter can ram the black horn of Satan down the throats of every metalhead on the planet, spitting fresh venom and blistering hatred directly into the rotting face of Christianity with Satanic Chaos Legions.„

Satanic Chaos Legions – Trackliste:

Satanic Chaos Legions Jesus Fu*king Dies Unsacrament Christian Ruse Die Your Own Death Rotten Messiah Peukharist In The Flames Of Inferno Heavenless Lucifer The Light Cathedral Stench Listen To The Lies Infernal Reign The Spear Of Satan

Nachdem sie die internationale Metal-Szene bereits mit Festivalauftritten rund um den Globus und einer anstehenden Europatournee in Brand gesetzt haben, besteht kein Zweifel: Nunslaughters Feldzug der Weltenzerstörung hat gerade erst begonnen. Nunslaughter gehen diesen Sommer auf Europatournee. Die Termine findet ihr hier.

Nunslaughter sind:

Don of the Dead – Gesang

Wrath – Schlagzeug

Malum – Bass

Tormentor – Gitarre

Nunslaughter online:

https://www.facebook.com/NUNSLAUGHTER

https://www.instagram.com/nunslaughter.official