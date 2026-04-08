Draken – Here Be Draken

Am 17. April 2026 erscheint Here Be Draken, das neue Album der Norweger Draken, über Dark Essence Records. Veröffentlicht wird die Platte sowohl als CD als auch als limitierte Vinyl-Edition in Cream-White.

Band & Hintergrund

Gegründet wurde das Trio 2018 in Oslo. Seitdem haben sich Draken mit ihrem schwer greifbaren Stil einen festen Platz in der Szene erspielt. Nach dem selbstbetitelten Debüt und dem Nachfolger Book Of Black treiben sie ihre musikalische Vision weiter voran. Zur Besetzung zählen Bassist Hallvard Gaardløs, bekannt auch durch Spidergawd, Gitarrist Even Helte Hermansen sowie Schlagzeuger Andre Drage Haraldsen. Besonders prägend ist, dass die Gesangsparts zwischen melodischen und harschen Ausdrucksformen wechseln.

Die Songs im Überblick

Der Opener The Great Deceiver setzt direkt ein Statement: Massive, tief gestimmte Riffs treffen auf zunächst klare, später zunehmend aggressive Vocals. Ein kraftvoller Einstieg, der die stilistische Bandbreite andeutet. Jólablót wirkt deutlich komplexer, fast verschachtelt, und verbindet progressive Elemente mit roher Energie. Noch unberechenbarer gerät Saturday Night Head Removal Extravaganza, das mit Hardcore-Einflüssen und abrupten Brüchen bewusst gegen Hörgewohnheiten arbeitet.

Here Be Dragons baut eine dichte, bedrohliche Atmosphäre auf und entwickelt sich langsam, aber konsequent. Crimson Sun zeigt die Band von einer etwas zurückgenommenen, zugleich aber unterschwellig bedrohlichen Seite, bei der Spannung weniger durch Härte als durch ein stetig brodelndes Gefühl aufgebaut wird. Mit It Serves You Right liefert die Band vielleicht einen der zugänglicheren Momente des Albums, dies allerdings, ohne ihre Eigenständigkeit aufzugeben. Wrath ist ein kurzer, brutaler Ausbruch, der kaum Luft zum Atmen lässt, bevor sich Shirts Of Black (F.O.A.D.) wieder ein Stück näher der Crimson Sun annähert. Mit Of Demise And Men und Endtyme geht es mit zwei Songs weiter, die dann wieder stärker auf Dynamik und progressive Strukturen setzen. Den Schlusspunkt bildet Shitshow, ein schneller, energiegeladener Track, der die verschiedenen Facetten der Band noch einmal bündelt.

Here Be Draken ist ein Album, das für viele bestimmt ein herausforderndes Hörerlebnis sein wird. Die Musik arbeitet sich regelrecht ins Unterbewusstsein vor und entfaltet dort ihre Wirkung, indem sie das Hirn einfach nur knallen lässt.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Draken – Here Be Draken in unserem Time For Metal Release-Kalender.